Die Hitze löst nicht bei allen Sommerlaune aus

Die Hitze lockt viele an den See und ins Wasser. Doch nicht alle können die Temperaturen über 30 Grad Celsius genißen. Vor allem älteren Menschen bekommt das Wetter nicht und Landwirte sind im Dauereinsatz, um zu bewässern.

Kreislauf streikt bei Hitze

Im Klinikum macht sich die Hitzewelle deutlich bemerkbar. Seit zwei Wochen kommen vermehrt Patienten mit kardiologischen sowie neurologischen Beschwerden in die Notaufnahme, erklärt Susann Ganzert, Pressesprecherin des Klinikums Friedrichshafen. Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen, so Ganzert. Bedacht auf ihre Bewohner sind die Mitarbeiter in der Bruderhaus Diakonie. „Bei uns gab es bis jetzt zum Glück noch keine Notfälle“, sagt Ulrich Gresch, Regionalleiter der Bruderhaus Diakonie. Das Personal der Stiftung achte darauf, dass die Bewohner viel trinken, leichte Kost wie Salate zu sich nehmen, sich möglichst wenig anstrengen, leichte Kleidung tragen und ausreichend frische Luft in die Zimmer lassen, erläutert Gresch. Gelegentlich gebe es auch ein kühles Eis. Sonnenhut und -Creme sind Voraussetzung für das Aufhalten im Freien. Doch die extremen Temperaturen schränken auch ein. „Wir haben das Sommerfest ins Innere verlegt. Aber es ist besser, als es ausfallen zu lassen“, sagt Gresch.

Pflanzen haben Durst

Die Grünanlagen der Stadt beanspruchen tausende Liter Wasser. Während mobile Regner die Blumenbeete in den Uferanlagen und am Stadtbahnhof je nach Bedarf ein- bis zweimal die Woche bewässern, fällt die Versorgung der restlichen Anlagen deutlich aufwendiger aus. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Zwei Gießfahrzeuge mit 2000 beziehungsweise 4000 Liter Tankkapazität seien vornehmlich für Blumentröge, Blumen- und Staudenrabatten sowie Jungbäume und Gehölz-Neupflanzungen im Einsatz. Auch am Wochenende ist ein Mitarbeiter mit dem 2000-Liter-Fahrzeug fünf bis sechs Stunden unterwegs. Laut Aussage der Stadt sind ein bis zwei Tankfüllungen nötig, um alle Bereiche abzudecken. Der durchschnittliche Tagesbedarf liegt bei 5000 Liter.

Frühe Ernte, trockene Wiesen

Die Bauern in der Region hoffen auf Regen. Für die Anbaukulturen bedeutet die lang anhaltende Hitze und Trockenheit Stress. Dies teilt das Landwirtschaftsamt mit. Doch nicht überall schlägt sich das gleichmaßen nieder. Die Erträge variieren je nach Standort und Bodenbeschaffenheit sehr stark. Tiefe Lehmböden mit hohem Wasserspeichervermögen erbringen laut Landwirtschaftsamt durchschnittliche bis überdurchschnittliche Erträge. Dagegen seien die Ergebnisse auf leichten flachgründigen Böden enttäuschend gewesen. Auch die wenigen Niederschläge waren ungleich verteilt. Laut Landwirtschaftsamt hat die Getreideernte aufgrund der günstigen Witterung im ersten Halbjahr des Jahres ungewohnt früh begonnen. Auch bei Obst und Hopfen ist der Reifezustand fortgeschritten, wodurch mit einem etwa zwei Wochen früheren Erntebeginn als üblich zu rechnen sei. Hauptsächlich wirkt sich die Trockenheit derzeit auf Wiesen und Weiden aus. Anders beim Mais: Dieser ist an den meisten Standorten gut entwickelt.

Keiner sitzt auf dem Trockenen

Das Stadtwerk am See bleibt entspannt. „Die Wasserversorgung ist nicht gefährdet, wir haben ausreichend Kapazitäten“, teilt Sebastian Dix, Leiter der Unternehmenskommunikation, mit. Bei erhöhtem Bedarf dient der erweiterte und sanierte Hochbehälter in Raderach nun zusätzlich als Reserve. Einen Aufruf zum Wassersparen gibt es dementsprechend nicht. Momentan liegt der tägliche Wasserverbrauch im Versorgungsbereich bei rund 17000 Kubikmeter, so Dix. Im Rekordsommer 2013 lag der Wert mit 20000 Kubikmeter deutlich höher. Ob der Rekordwert dieses Jahr übertroffen wird, ist noch unklar.

Wald ist nicht in Gefahr

Das Forstamt rechnet derzeit nicht mit Waldbränden. Das teilen die Mitarbeiter auf Nachfrage mit. Auch die Feuerwehr sieht die lage noch gelassen. Sie verzeichnet wegen der Hitze bisher nicht mehr Einsätze. „Wir hatten ein paar Gras- und Buschbrände. Aber bisher ist die Zahl im Vergleich zu sonst nicht deutlich erhöht“, sagt Stadtbrandmeister Louis Laurösch. Wenn sich die Temperaturen aber noch länger halten, geht der Stadtbrandmeister davon aus, dass sich das in Kürze ändern wird. „Dann könnte es zu Flächenbränden kommen“, sagt er. Brände durch Hitze betreffen vorrangig die Natur – und dagegen gibt es nur eine Lösung. „Dabei kann nur Regen helfen. Eine andere Möglichkeit gibt es zum Schutz nicht“, sagt Laurösch.