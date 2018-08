Neues von Marita Hasenmüller und ihren Chören: Im Herbst darf man auf zwei außergewöhnliche Gemeinschaftskonzerte des Jungen Chors und des Jugendchors aus St. Columban gespannt sein. In diesem Jahr stellen sich die Chorleiterin und rund 120 Sängerinnen und Sänger der Aufgabe, mit der Missa Festiva von John Leavitt und der Missa Latina von Bobbi Fischer zwei zeitgenössische Messen zu Aufführung zu bringen.

Nicht zuletzt freut sich Marita Hasenmüller auch auf die Gesangssolistin und ein Orchester, das bei diesen Konzerten besonders hochkarätig besetzt sein wird. Bereits im vergangenen Jahre hatte man bei der Aufführung der Missa brevis in g-moll von Nikolaus Betscher – gemeinsam mit dem Kirchenchor der St. Kolumbangemeinde in Rorschach – mit der vielseitigen Ostschweizer Sopranistin Alexa Vogel erfolgreich zusammengearbeitet. „Dass im instrumentalen Bereich neben den bewährten Kräften auch Gregor Hübner, Bobbi Fischer und Nikola Milo mit dabei sind, ist eine besondere Ehre für uns“, sagt Marita Hasenmüller. Bobbi Fischer hat die 2017 erschienene Missa Latina als Kompositionsauftrag der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg komponiert. Er wird den Klavier-Part übernehmen. Mit Jazz-Geiger Gregor Hübner, der heute auch in New York lebt und arbeitet, war er Mitglied der legendären „Tango Five“. Zusammen mit Veit Hübner bilden sie heute das Ensemble Berta Epple. Nikola Milo ist Laureat vieler nationaler und internationaler Akkordeonwettbewerbe. Der gebürtige Serbe ist Gastsolist an der Niedersächsischen Staatsoper Hannover, Dozent an der Universität Hildesheim und einer der meist geschätzten Bandoneonspieler seiner Generation. Er wird zwischen den beiden Messen auch interessante Solo-Stücke präsentieren.

„Gerade die Kombination der Missa Festiva und der Missa Latina ist sehr reizvoll“, sagt Marita Hasenmüller. „Die Missa Festiva ist modern und peppig im amerikanisch geprägten Stil. Sie enthält aber auch lyrische Stücke, was fürs Herz - wie das Kyrie und das Agnus Dei“, erklärt sie. „Das Gloria und das Sanctus sind rhythmisch-hymnisch und bringen extrem viel Power mit. Wie ein Ruhepol in der Mitte der Messe wirkt hingegen das gregorianisch angehauchte und schlicht meditative Credo.“ Das Wort „Latina“ ist bei Bobbi Fischers Messe nicht nur auf den lateinischen Text bezogen, sondern verweist auch auf die musikalische Stilistik, die sich an lateinamerikanischen Rhythmen orientiert. Elemente des argentinischen Tangos stehen hier neben karibischen Klängen und Latin Jazz, wobei Instrumental-Improvisationen ebenfalls genügend Raum finden.

Positive Rückmeldungen

Wie aber kommt diese Musik bei den Sängerinnen und Sängern an und wie verlaufen die Proben? „Sehr gut“, betont Marita Hasenmüller. Die Rückmeldungen vonseiten der Chöre seien positiv. „Schon bei den Probenwochenenden war die Begeisterung spürbar“, sagt die Chorleiterin. Partielle Unterschiede in der jeweiligen Einschätzung seien aber durchaus feststellbar. So habe sich der Jugendchor von Anfang an für die gefällige Musik der Missa Festiva erwärmen können, während sich der Junge Chor gerade auch der Herausforderung der Missa Latina mit großem Engagement stelle.

Nach den Sommerferien bleibt nicht mehr viel Probezeit bis zu den Konzerten in St. Columban und in St. Magnus. Umso intensiver wird sie ausfallen. „Die Messe steht“, sagt Marita Hasenmüller. „Jetzt geht’s an den Feinschliff.“