Die Helikopter sollen im Herbst startklar sein

Mit der Hubschrauberfachmesse „European Rotors“ präsentiert die Messe Friedrichshafen 2020 eine Premiere in der internationalen Luftfahrtbranche. Von 10. bis 12. November 2020 nehmen die Helis Kurs auf Köln, wo die Messe zum ersten Mal stattfindet.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA und der europäische Hubschrauberverband (EHA) präsentieren gemeinsam mit der Messe Friedrichshafen die neue Fachmesse, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen. „European Rotors“ soll im November 2020 auf dem Messegelände in Köln stattfinden und sich neben Helikoptern auch mit dem Thema der künftigen VTOL-Fluggeräte, das sind Senkrechtstarter, beschäftigen. Auf dem Gelände der Messe Köln werde diese neue Messe in Verbindung mit einer Konferenz für Flugsicherheit stattfinden.

Das Messeteam vom Bodensee befindet sich derzeit mitten in den Startvorbereitungen. Insgesamt 32 internationale und nationale Veranstaltungen, darunter vier Premieren mit Steamers Paradise, der Bildungsmesse Bodensee, der internationalen Modellbau Ausstellung und der European Rotors, stehen auf der Übersicht für das Jahr 2020. Neben den Messen in Friedrichshafen sind Ausstellungen in Köln, Berlin, China und Südafrika geplant. Am heimischen Standort stehen internationale und regionale Veranstaltungen auf dem Programm. Hinzu kommen interne Firmenevents, Hausmessen und Kongresse. Damit sei das Messegelände direkt am Bodensee-Airport im Jahr 2020 mit insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen gut gebucht, heißt es im Pressetext.

Die internationalen Fachmessen wie die Luftfahrtmesse Aero und die Fahrradmesse Eurobike stehen 2020 genauso im Blickpunkt wie die Wassersportmesse Interboot, die Motorradwelt Bodensee, die Messe fürs Tortendesign, My Cake, die Fruchtwelt Bodensee, die Pferd Bodensee, die Tuning World Bodensee und die Motorworld Classics Bodensee. Die Velo Berlin bringt die Radfahrer in der Hauptstadt auf Touren. Das Frühjahr läutet die IBO mit ihren drei Schwestermessen und einem hochkarätigen Unterhaltungsprogramm ein. „Wir haben in diesem Jahr ein fachlich und thematisch vielfältiges Messeprogramm zu bieten“, wird Messechef Klaus Wellmann zitiert.