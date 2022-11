Die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach siegen im Derby

Nach einer intensiven ersten Halbzeit in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen ist es den Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Bezirksliga gegen den SV Tannau gelungen, im Heimspiel als Sieger vom Platz zu gehen. Mit 28:24 (14:13) siegte die HSG im Derby, Trainer Alexander Stehle war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, in der es nach dem Aufstieg aus der Bezirksklasse keinen nennenswerten Wechsel in dieser Saison gab. Die Neulinge in der Bezirksliga verbesserten sich damit von Platz sieben auf den vierten Rang in der Tabelle.

Frühe Verletzung der einzogen Kreisläuferin

Das ist eine solide Zwischenbilanz für Stehle, dessen Ziel es ist, sich in der ersten Saison in der Bezirksliga zu akklimatisieren und frühzeitig Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Das klappte vor 40 Zuschauern im zweiten Heimspiel sehr gut: „Es war schon zu erwarten, dass wir mitspielen gegen den SV Tannau. Das wir es dann so gut machen am Ende, ist schön“, meinte Stehle. Dabei kam seine Mannschaft zögerlich ins Spiel und der SV Tannau übernahm erst mal die Führung. Und das, obwohl bereits nach fünf Minuten Kreisläuferin Nadin Weber ohne Fremdeinwirkung verletzungsbedingt ausfiel. Ein bitterer Moment, der für SV-Trainerin Andrea Vogel Folgen hatte: „Sie war meine einzige Kreisläuferin, die gleich am Anfang des Spiels ausgefallen ist. Wir mussten dann erst mal umstellen. Dadurch ging natürlich ein Ruck durch meine Mannschaft und sie musste sich erst mal wieder fangen.“ Allrounderin Karin Kühl, die sonst Außen- und Rückraumposition spielt, übernahm die Aufgabe der verletzten Weber, deren genaue Diagnose noch aussteht.

Dennoch schlug sich Tannau nach diesem Schock tapfer und ging in der neunten Minute mit 4:1 in Führung. Die HSG-Spielerinnen Helena Pechar, Isabel Heina und Stefanie Haid glichen mit ihren Treffern aber zum 4:4 aus und Tannau gelang es danach nicht mehr, die Gastgeber auf Abstand zu halten. Eine immer stärker werdende HSG übernahm in den letzten Minuten vor der Pause die Führung und startete mit einem Tor Vorsprung in die zweite Halbzeit (14:13).

Drei Minuten vor Schluss ist alles entschieden

Diese Führung gab Friedrichshafen-Fischbach in den zweiten 30 Minuten nicht mehr ab. Zwar gelang es Tannau noch, bis zur 43. Minute an der HSG dranzubleiben, aber dann folgte der Durchmarsch der HSG, die in der 57. Minute mit 28:20 führte und somit eine Vorentscheidung geschafft hatte. Daran änderte auch der kleine Einbruch des Teams von Stehle zum Ende der Begegnung nichts mehr, den der Trainer gelassen sah: „Hinten raus hatten wir mehr Power. Wir sind in die zweite Halbzeit besser gestartet als in die erste und so haben wir gewonnen. Zum Glück, auch wenn die letzten Minuten Käse waren.“ Tannau gelangen bis zum Abpfiff noch vier Tore in Serie, dadurch verkürzten die Gäste den Rückstand immerhin noch auf 24:28.

„Ich weiß nicht, woran es lag, aber es ging einfach gar nichts. Egal, wen ich reingebracht habe, egal, was wir gemacht haben. Viele Ballverluste, viele technische Fehler. Es war unsere eigene Schuld“, sagte Vogel. Sie trainiert den SVT im zweiten Jahr in der Bezirksliga – die vergangene Saison endete sehr erfolgreich auf Rang drei. Bis auf die aktuelle Niederlage im Derby ist Vogel mit ihrer Mannschaft bisher zufrieden: „Im ersten Spiel hatten wir große Probleme mit dem Harz in Hohenems. Wir hatten zwar Chancen ohne Ende, aber wir haben diesen Ball einfach nicht im Tor untergebracht.“ Besonders die letzten beiden Heimspiele gegen starke Gegner beurteilt die SV-Trainerin trotz einer Niederlage gegen Bregenz Handball und einem Unentschieden gegen HC Lustenau als sehr gute Leistung ihrer Mannschaft: „Wenn wir heute so gespielt hätten, hätten wir gewonnen. Da lief eigentlich alles“, meinte Vogel. Mit Platz drei rechnet sie bei einer fast unveränderten Stammmannschaft in dieser Saison nicht. Ein Abschluss im Mittelfeld soll es für den Tabellensechsten aber schon werden.

Am kommenden Samstag erwartet die HSG Friedrichshafen-Fischbach auswärts die nächste Herausforderung: der Harzboden beim HC Hohenems, der schon Tannau das Genick gebrochen hatte. Der SV Tannau empfängt das Schlusslicht SV Lonsee in seiner neuen Sportstätte, der Carl-Gührer-Halle in Tettnang.