Die Umzugskisten sind gepackt: Für Redaktion und Verlag der „Schwäbischen Zeitung“ in Friedrichshafen endete die Zeit in der Schanzstraße. Die alte Zeppelin-Apotheke wird der Häfler SZ nach Fertigstellung des Umbaus ein neues Zuhause in der Eugenstraße 75 bieten. Das alte und sehr gut erhaltene Redaktions-Mobiliar zieht jedoch nicht mit und wird daher zu einem großen Teil an die Stadt weitergegeben, um es an ukrainische Geflüchtete zu spenden.

„Die Beantragung der Erstausstattung für Wohnungen dauert oft länger, als es Zeit hat. Gerade die Tische und Stühle können wir daher gut gebrauchen, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht auf dem Boden sitzen müssen“, sagt Hendrik Schwabe vom städtischen Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Mit den Möbeln der „Schwäbischen Zeitung“ werden ihm zufolge ein Ärztezimmer in der Ailinger Straße 10 sowie private Wohnungen im gesamten Stadtgebiet eingerichtet. Ein alter Fernseher und weitere Tische kommen in die Weinstube Glückler, wo „ein Treff für die Geflüchteten“ entstehen soll, fügt Schwabe an.

OB Brand „sehr dankbar“ für Ukraine-Hilfe

„Wir sind sehr dankbar dafür, dass die ,Schwäbische Zeitung’ die Ukraine-Hilfe der Stadt so tatkräftig unterstützt, zumal wir gerade viele Unterkünfte neu ausstatten oder den Bestand ergänzen müssen. Da kommen Tische und Stühle, Mikrowelle und Kühlschrank, aber auch Geschirr, Tassen und Gläser genau richtig. Es sind jetzt die vielen großen und kleinen Details und Dinge, die dazu beitragen, dass sich Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns willkommen fühlen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand über die Hilfsaktion.

Nach wie vor benötigt die Stadt übrigens noch Mobiliar für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Friedrichshafen gekommen sind. „Gerade geht es dabei vor allem um Betten. Dabei ist es egal, ob es sich um Einzel-, Doppel- oder auch Doppelstockbetten handelt. Wir können alles gebrauchen“, meint Hendrik Schwabe. Auch Kinderzimmereinrichtungen, Küchen sowie Bettzeug und bedingt auch Kinderspielzeug seien erwünscht.

Das Gebäude der ehemaligen Zeppelin-Apotheke blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Wer in den vergangenen Monaten an dem davor liegenden Verkehrskreisel vorbeikam, dem dürfte nicht entgangen sein, dass die Bauarbeiten dort in vollem Gange sind. Mit der Fertigstellung soll das Stadthaus, an dessen renovierten Altbau sich ein Neubau entlang der Riedleparkstraße anschließt, künftig aus bis zu acht modern ausgestatteten Mieteinheiten bestehen. Nach der Fertigstellung wird auch die „Schwäbische Zeitung“ in die Eugenstraße 75 ziehen.

„Wir freuen uns sehr, die ,Schwäbische Zeitung' auf ihrem Weg zum digitalen Medienhaus mit einem individuell auf ihren Bedarf zugeschnittenen Bürostandort begleiten zu dürfen", sagte der Vorsitzende der Prisma-Unternehmensgruppe, Bernhard Ölz, während des Spatenstichs Ende Februar 2021. Der Prisma-Gruppe gehört das Gebäude seit 2018.

