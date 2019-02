Für Oberbürgermeister Andreas Brand brechen nun entspannte Tage an: Er übergab gestern den Schlüssel des Rathauses an die Häfler Narren – ohne großen Widerstand. Er reichte den Hexen, die über einen Leiter in sein Büro stiegen sogar die Hand. Offenbar sehnte er dem Urlaub entgegen.

So wurden die Rathäuser in der Region gestürmt

Bis Brand gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Köster nicht nur den Rathausschlüssel, sondern auch die Stadtkasse, überreichte, vergingen trotzdem einige Minuten – angeblich, weil erin einem wichtigen Interview war. Die Zeit nutzen die kleinen Narren, um einen weiteren Narrenbaum auf dem Adenauer-Platz aufzustellen. Schließlich schmückt der Baum den Platz schon seit dem Ringtreffen vor einigen Wochen. Mit einem lauten „Hauruck“ hievte der närrische Nachwuchs das Narrenbäumchen in die Senkrechte.

Auch der Elferrat nutzte die Wartezeit für eine besondere Showeinlage: Er präsentierte dem närrischen Publikum einen Tanz zu dem Lied „Machoman“. Eine Uraufführung. Zwei chipendaleanmutende Aufheizer des Fanfarenzugs Graf Zeppelin, die an diesem Tag als die Muchachos von Graf Zeppelin unterwegs waren, unterstützen die Mitglieder des Elferrats mit ausgeklügelten Bewegungen – denen aber auch Seegockel-Präsident Karl Haller in seiner Geschmeidigkeit in Nichts nachstand.

Der Schlüssel zum Rathaus

Dann ergab sich Brand: Die Narren verschleppten ihn nach draußen, wo ihn schon Zunftmeister Venus erwartete. Ohne lange zu überlegen, drückte Brand Venus den großen goldenen Rathausschlüssel in die Hand. „Ihr Narren seid kluge Leute. Ihr werdet die Stadt umsichtig führen“, sagte er. Kurz darauf trat auch Bürgermeister Köster vor das Rathaus.

Gemeinsam öffneten sie die Stadtkasse, die mit Süßigkeiten gefüllt war. Die kleinen Narren konnten den Moment kaum erwarten und versammelten sich vor den Stufen des Rathauses. Hand für Hand warfen Köster und Brand die Süßigkeiten in die Menge. Ihre beiden Kollegen Dieter Stauber und Stefan Köhler wurden übrigens nicht im Rathaus gesichtet.

Bis Aschermittwoch herrschen nun die Narren über Friedrichshafen.