Die Häfler Bäder öffnen wieder – unter Auflagen

Das Frei- und Seebad Fischbach, das Häfler Strandbad und das Wellenbad Ailingen starten am Samstag, 6. Juni, in die diesjährige Saison. Allerdings gelten für alle Freibäder strenge Auflagen, Hygienebestimmungen und eine Besucherbegrenzung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Möglich wurde dies, da das Land am Donnerstag eine neue Fassung der Corona-Verordnung für Sportstätten veröffentlicht und die Öffnung somit ermöglicht hat.

Aus der Verordnung geht hervor: Ein regulärer Badebetrieb ist in der Saison 2020 nicht möglich. Alle Bäder, aber auch alle Badegäste müssen sich an Einschränkungen und Auflagen halten, damit ein eingeschränkter Badebetrieb unter Corona-Bedingungen funktioniert. „Die Badesaison 2020 kann und wird keine normale Badesaison sein“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Aber wir werden alles tun, um möglichst rasch und verantwortungsbewusst möglichst vielen Badegästen ein sicheres und schönes Badeerlebnis in den Häfler Freibädern zu bieten. Entscheidend wird dabei sein, dass sich alle an die Regeln halten, auf sich und andere achten, Abstand halten und Rücksicht nehmen.“

Die Häfler Freibäder sind laut Pressemitteilung gut auf die Öffnung vorbereitet: Man habe ein Gesamtkonzept für alle Bäder und für jedes Bad ein Betriebskonzept entwickelt. In den Konzepten werden entsprechend der Vorgaben des Landes etwa die maximale Anzahl der Badegäste, Zugangsregelungen zum Bad, Regeln für die Nutzung einzelner Badbereiche und Nebeneinrichtungen sowie Hygiene- und Abstandsregeln aufgeführt. Außerdem müssen Badegäste ihre Personendaten hinterlassen.

Das Land gibt vor, dass für die maximal zulässige Zahl von Badegästen zur gleichen Zeit die Größe der Liegefläche und der Wasserfläche berücksichtigt werden müssen: pro Person mindestens zehn Quadratmeter Liegefläche sowie im Schwimmerbereich zehn Quadratmeter, im Nichtschwimmerbereich vier Quadratmeter Wasserfläche pro Person. Die gleichzeitig zulässige Personenzahl liegt damit im Strandbad Friedrichshafen bei 2774 Personen, im Frei- und Seebad Fischbach bei 2229 Personen, im Wellenfreibad Ailingen bei 1441 Personen, hat die Stadt ausgerechnet. Um möglichst vielen Gästen den Zugang zu ermöglichen, werden die Bolzplätze im Strandbad und Wellenfreibad Ailingen dieses Jahr als Liegewiese genutzt und in der Berechnung berücksichtigt.

Für jedes Becken gilt eine maximale Anzahl von Personen, die gleichzeitig im Wasser sein dürfen. Im Planschbecken im Frei- und Seebad Fischbach dürfen beispielsweise bei 100 Quadratmetern 25 kleine und größere Badegäste planschen, im Schwimmerbecken mit 375 Quadratmetern dürfen maximal 38 Badegäste unterwegs sein. Im Wellenfreibad Ailingen dürfen im Schwimmerbereich des Wellenbeckens maximal 50 Personen, im Nichtschwimmerbereich maximal 125 Personen baden gehen. Das Sprudelbecken ist mit 13 Quadratmetern das kleinste Becken im Wellenfreibad Ailingen, hier sind maximal 3 Personen gleichzeitig erlaubt.

Die Öffnungszeiten bleiben in allen Häfler Freibädern wie im Vorjahr, allerdings wird ein „Schichtbetrieb“ eingeführt, damit möglichst viele Gäste pro Tag ins Bad können, heißt es weiter. Außerdem müsse zwischendurch aus Hygienegründen gereinigt werden, daher werden die Bäder zwischen 14 und 15 Uhr geschlossen. In allen drei Bädern gibt es eine Vormittagsschicht von 9 bis 14 Uhr und eine Nachmittagsschicht von 15 bis 20 Uhr. Zusätzlich bietet das Frei- und Seebad Fischbach von Montag bis Freitag eine Frühschicht an: Kurzschwimmer können bei Eintritt zwischen 7 und 8 Uhr bis 10 Uhr im Frei- und Seebad schwimmen gehen.

Um Warteschlangen vor allem an sonnigen Wochenend- und Feiertagen zu vermeiden, stellt die Stadt online ein ausfüllbares PDF-Formular auf www.bäder.friedrichshafen.de bereit, das bei jedem Besuch bereits ausgefüllt mitgebracht werden sollte. Wer diese Möglichkeit nicht nutzen kann, kann das Formular auch im Bad erhalten und ausfüllen. Die ausgefüllten Formulare werden für die Nachverfolgung im Falle einer Infektion für vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.

Aufgrund der verkürzten Zeiten im Schichtbetrieb gehen die Häfler Bäder vorläufig – bis zu einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss – mit reduzierten Tarifen an den Start. Im Frei- und Seebad Fischbach zahlen Erwachsene drei Euro, der ermäßigte Tarif liegt bei 1,50 Euro, die Familienkarte liegt bei sechs Euro. Im Strandbad zahlen Erwachsene 1,50 Euro, der ermäßigte Eintritt kostet 0,80 Euro und die Familienkarte drei Euro. Im Wellenfreibad gehen Erwachsene für drei Euro, (ermäßigt: 1,50 Euro) und Familien für sechs Euro baden. Auch die Saisonkarten wurden entsprechend reduziert auf 59 Euro für Erwachsene und ermäßigt 29 Euro im Frei- und Seebad Fischbach und im Wellenfreibad Ailingen. Im Strandbad kostet die Saisonkarte für Erwachsene 28 Euro, ermäßigt 14 Euro. Aufgrund der Beschränkungen der Personenzahlen und des Schichtbetriebs kann Saisonkartenbesitzern jedoch keine Garantie für einen Zutritt ins Bad eingeräumt werden.

Badegäste müssen bei Warteschlagen, im Eingangs-, Toiletten- und Umkleidebereich zudem Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Für Bereiche wie etwa Toiletten und Duschen gelten Beschränkungen der maximal zulässigen Personenzahl, auf die vor Ort hingewiesen wird. Im Strandbad und im Frei- und Seebad gelten außerdem die Abstandsregeln auch auf den Floßen. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass man nach dem Baden auf das Duschen im Duschraum und ebenso auf das Föhnen der Haare verzichten solle.

Der Betrieb der Freibäder in Schichten und mit angepasstem Tarifsystem erfolgt zunächst vorläufig: Der Kultur- und Sozialausschuss und der Gemeinderat werden ab Mitte Juni über das Betriebskonzept und die Preise beraten und beschließen.