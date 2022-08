Fünf Gründe, warum das Kulturufer etwas Besonderes ist

Wer sich auf dem Kulturufer aufhält, wird die Frage, was das Festival zu einem ganz besonderem Event macht, erstmal kaum beantworten können. Wir haben uns umgehört und stellen mal die meistgenannten Besonderheiten in dieser letzten Liste in diesem Jahr vor.

1. Die Menschen

Hier sind alle Menschen nett, freundlich und hilfsbereit. Und da ist es egal, ob es regnet oder stürmt, man hilft sich einfach. Und lässt andere bei Wolkenbrüchen im wahrsten Sinne nicht im Regen stehen.

2. Die Atmosphäre

Daraus ergibt sich oft der zweite Grund: die ganz spezielle Atmosphäre. Da kann man und da muss man sich einfach wohlfühlen. Der Uferpark lädt dazu ein, die Angebote von Spielehaus, Molke und Kulturbüro sowie des Kunsthandwerkermarktes tun ihr Übriges dazu.

3. Die Unterhaltung

Die gute Unterhaltung, auch wenn vor dem Kulturufer der Blick ins Programmheft nicht durchweg erhellende Erkenntnisse brachte, was uns da erwartet. Aber wie immer ist dieses Festival für Überraschungen gut.

4. Nach einer Woche hat man noch lange nicht genug

Wie sagte Lars Reichow im Großen Zelt: „Im Winter hat das Kulturufer doch geschlossen, oder?“ Das wäre mal eine Idee, lasst einfach die ganzen Sommerferien über das Kulturufer stehen. Schon am Samstag waren sich viele Besucher einig: „Schade, dass es wieder vorbei ist.“

5. Immerhin: Das nächste Kulturufer kommt bestimmt

Die Vorfreude auf das nächste Jahr – der Sonntag wird der Tag sein, an dem sich die „Kulturufer-Familie“, wie Kulturbüro-Chefin Sarah Baltes das Miteinander unter den Akteuren Anfang der Woche benannt hatte, wieder voneinander verabschiedet. Ab 24 Uhr ist Schluss, viele Menschen werden jedoch neue Freunde gefunden haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Kulturufer.