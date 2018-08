Die großen Überraschungen bleiben aus

Die JD Lynchburg Tegernsee ist ihrer Favoritenrolle beim 47. Handball-Rasenturnier der TSG Ailingen der Männer gerecht geworden. Bei den Frauen setzte sich der TV Weingarten die Krone des Turniersiegers auf. Im Rahmen der 2. Dorfmeisterschaft im Bubble-Soccer hatte der FK Cerveza de Barril die Nase vorne.

„Es scheint, als habe sich der Wechsel in unserer Abteilungsleitung insbesondere wettertechnisch bereits ausgezahlt“, scherzte Ramona Otten bei der Siegerehrung des 47. Handball-Rasenturniers im Festzelt und schob hinterher: „Sorry Achim.“ Der antwortete prompt: „Das habe ich gehört...“ und lachte. Und tatsächlich: War es in den vergangenen fünf Jahren unter der Leitung des ehemaligen Vorstandes Achim Vogel – der zusammen mit Peter Lutat das Sagen am Kampfgericht übernahm – eher durchwachsen und mitunter regnerisch. So spielte das Wetter in diesem Jahr – bis auf einen kurzen Schauer und ein paar dickere Tropfen am Freitagabend – beim 6. Wolfgang-Lenz-Gedächtnisturnier hervorragend mit.

Sehenswerter Sport

Die Teilnehmer boten auf Rasen abermals sehenswerten Sport. Bei der 2. Dorfmeisterschaft im Bubble-Soccer kam der FK Cerveza de Barril am besten mit den nicht ganz einfachen Bedingungen und der einsetzenden Dunkelheit klar und schlug das Team „magmag“ denkbar knapp. Sehr zur Freude von Turnierleiter David Hinderhofer, der sich viele Zweikämpfe gewünscht hatte.

Beim Handballturnier waren dafür die üblichen Verdächtigen am Samstag und Sonntag am erfolgreichsten unterwegs. Insbesondere die Mannschaften des TV Weingarten und die Jungs von JD Lynchburg Tegernsee brachten sich früh in Stellung und ihre Gegner des Öfteren zur Verzweiflung. So wie beispielsweise JD-Torhüter Schnapser, der den Gastgebern der TSG Ailingen im Halbfinale mit seinen Paraden den Zahn zog und seine Mitspieler zu Jubelstürmen verleitete. Oder die Spielerinnen aus Weingarten, die im Endspiel der HCL Vogt beim 10:2 nicht den Hauch einer Chance ließen.

Spielgemeinschaft in Batik-Shirts

Reichlich Farbe ins Handballspiel brachte die HSG Ebersbach/Bünzwangen, die in Batik-Shirts angetreten waren und im kleinen Finale gegen die Hausherren aus Ailingen mit 11:8 die Nase vorne hatten. Bei den Damen landete der TSV Betzingen dank eines 10:5-Erfolges gegen die HSG Winterbach/Weiler auf Rang drei, während Lynchburg die Zweite aus Weingarten im Endspiel der Herren mit 13:6 bezwang. Einiges ging den alten Hasen des TVW, die als TV Weingarten retired ins Rennen gegangen waren, viel zu schnell. Und stets hatte man das Gefühl, dass die Gäste aus Bayern noch eine Schippe drauf hätten legen können. „Vielen Dank für dieses tolle Turnier. Kommt alle gut nach Hause“, sagte Ramona Otten, die bei der Siegerehrung von Paula Lenz unterstützt wurde, noch. Kaum hatte sie das Mikrofon weggelegt, begannen die TSG-Handballer auch schon mit dem Abbau im Zelt. Aber: Die 48. Auflage kommt bestimmt.