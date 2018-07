Outlet, Verwaltungsgebäude, leer, dann wieder ein Laden -- seit mehr als drei Jahren verändert das „Binzberger-Haus“ im Rhythmus von einigen Monaten sein Erscheinungsbild. Eine gesonderte Verwendung für die teure Immobilie soll es nicht geben. Stadt und Eigentümer basteln derzeit an einem Konzept für die gesamte Friedrichstraße.

Von unserem Redakteur Gunnar M. Flotow

Das Schaufenster, wo einstmals Textilien angepriesen wurden, ist fast komplett volltapeziert: Der Anreiz, stehenzubleiben und doch ein Blick reinzuwerfen, geht heute von roten und neongelben Werbebannern aus. „Alles muss raus“, „70%“, „Räumungsverkauf“ – das sind die Botschaften, die den Passanten an der Friedrichstraße 61 ins Auge springen. Das „Binzberger-Haus“, wo früher ein Qualitätsgeschäft untergebracht war, wird derzeit mal wieder als Outlet genutzt. Vor dem Eingang stehen zwei Klamottenständer rum, die Einfahrt zum Parkplatz wurde schon lange nicht mehr gekehrt. Von der vertikal angebrachten ehemaligen Leuchtreklame ist nur noch „BINZBER“ zu sehen, der Rest ist a la Christo verhüllt – nur nicht so schön, nämlich mit schwarzer Plastikplane.

Neuer Eigentümer

Seit gut dreieinhalb Jahren läuft ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel in der Friedrichstraße 61, an einer der exponiertesten Stellen in der Stadt. Zum Jahreswechsel 2006/2007 hatte die Evangelische Gesamtkirchengemeinde die Immobilie an die CityOne Bauinvest AG verkauft. Mit der Absicht, „architektonisch attraktive Gebäude“ zu errichten, sollten 25 bis 30 Millionen Euro in das Projekt fließen. Daraus ist bislang nichts geworden, es wurde nur zwischenvermietet – in der Regel an Einzelhändler, aber auch an die Stadtverwaltung, die während des Umbaus im Rathaus ab Oktober 2007 für zehn Monate das Einwohnermeldeamt und den Bürgerservice dorthin verlegte. Im vergangenen Jahr übernahm der Inhaber der City-One Bauinvest AG das „Binzberger-Haus“ in sein Privatvermögen, genauso wie das Gebäude ein paar Meter weiter westlich, wo früher der Blumenladen Mayer drin war.

Der neue Eigentümer, der seine Privatsphäre geschützt haben will und deshalb seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist überzeugt, dass die Friedrichstraße „das Filetstück in Friedrichshafen“ ist und in den „kommenden Jahren noch einen gewaltigen Wertzuwachs“ erfahren werde. Auf 2,5 Millionen Euro taxiert er das 1200-Quadratmeter-Grundstück – derzeit wohlgemerkt. Um die Immobilie vernünftig nutzen zu können, sei ein großes Investitionsvolumen vonnöten. Das könne und wolle er allein nicht stemmen. 2008, berichtet er, stand eine Hotel-Konzeption schon kurz vor der Umsetzung, doch dann sei alles in Folge der Immobilienkrise geplatzt.

Stadt: Kein Schnellschuss

Die Stadtverwaltung betont, dass es für eine Immobilie in dieser 1a-Lage keinen Schnellschuss geben wird. „Wir werden das Gebäude nicht kurzfristig verwerten“, erklärt Friedrichshafens Baubürgermeister Dr. Stefan Köhler. „Wir sind an einer langfristigen Verwertung interessiert und arbeiten derzeit an einem Konzept für die städtebauliche Entwicklung der gesamten Friedrichstraße.“

Und genau daran bastelt auch der Eigentümer von Friedrichstraße 61 mit. Und zwar in „großen Einvernehmen“ mit der Stadt. Aber, und das verschweigt er nicht, habe er schon seit Jahren „fixfertige Pläne in der Schublade“ liegen. Diese im Alleingang umzusetzen wäre für ihn lediglich „Plan B“. Es werde -- so viel will er verraten -- auf jeden Fall eine Neubebauung geben. Doch wann die komme, sei noch offen. Ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren sei wohl realistisch. Eben weil es noch eine ganze Weile dauern wird, bis das alte Haus abgerissen wird, hat er den Gewerbeteil in der ersten Etage wieder in Wohnungen umgebaut.

Investor erwünscht

Nicht ausschließen will er, „dass es einen Eigentümerwechsel“ geben könne. „Wenn ein Investor kommt, kann er die Immobilie gerne übernehmen“. Die Wohnungen sind alle vermietet, aber es seien alle Verträge kurzfristig zu lösen, lässt er wissen.