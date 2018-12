Die Geschichte des Pferdes als bunte Weihnachtsshow

Eine unterhaltsame Show rund um die Geschichte des Pferdes haben die Reiter des Reit- und Fahrvereins Ailingen am Sonntagnachmittag beim Weihnachtsreiten geboten. Viele Zuschauer fanden sich in der weihnachtlich geschmückten Reithalle der Familie Brugger ein, um die teilweise rasanten Vorstellungen mit leuchtenden Augen zu verfolgen.

„Jedes Jahr ist es eine neue Herausforderung, den Reitern und den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden“, erklärte Katharina Fürst vom Organisationsteam des Vereins. 16 erwachsene Schulreiter eröffneten die Show mit einer Quadrille im klassischen Turnierdress in schwarz und weiß. Für Tempo sorgten vier kleine schwarze Shettys, die als Urpferde unter dem Beifall des Publikums von Steinzeitmenschen eingefangen wurden. Kleine Mongolen erschienen mit 14 Ponys in allen Größen der Reitschule Brugger. Sie bewiesen, dass sie das Jahr über im Reitunterricht bei den Reitlehrerinnen Sophia Hirscher und Susi Zirrlewagen fleißig trainiert hatten. Die Größeren zeigten sich in römischen Gewändern und führten eine schwungvolle Quadrille auf.

„Lassen wir die Spiele beginnen“, rief Moderatorin Katharina Schmalzried, als die Ritter mit Kampfspeeren und Schwertern in die Ailinger Arena einzogen. Conny Heimpel mit dem Friesen Sido , Peter Füssinger mit Thajo und Janine Schröter auf Ramira zeigten, dass es bei den Ritterspielen im Mittelalter nicht nur auf Kraft, sondern vor allem auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit im Sattel ankam. Einen Ausflug in Amerikas Wilden Westen machten die Siedler mit dem Planwagen von Walter Baur. Der fuhr mit seinem Gespann geschickt an verschiedenen Hindernissen aus Strohballen und Stangen vorbei, als die Siedler von Indianern überfallen wurden. Mit wildem Kriegsgeschrei jagten diese die Siedler in ihren Planwagen, wo sie von mutigen Cowboys und deren Pferden nach vielen Sprüngen über bunte Hindernisse befreit wurden.

Walter Sauter präsentierte seine prachtvollen Friesen vor einem Doktorwagen aus dem Jahr 1890. Josef Speth zeigte mit seinem roten Oldtimer-Porsche-Traktor, dass das Pferd als Zugtier in der Land- und Forstwirtschaft abgelöst wurde. Zwei junge Reiterinnen gaben Einblicke in das Jagdleben und zwei Springreiterinnen überzeugten das Publikum, als sie mit ihren Pferden in rasantem Tempo hohe Hindernisse überwanden. Dorothea Schmalzried ritt gekonnt in roter Robe auf einem Rappen im Damensattel. Eva Brugger mit ihrem andalusischen Schimmelhengst Caramello zeigte Lektionen der Hohen Schule, während Rahel Schmalzried mit ihrer Fuchsstute Donna feines Dressurreiten präsentierte. Auch die jüngsten Reiterinnen waren mit einer Führzügelgruppe am Start.

Monika Baldauf vom Organisationteam zog eine positive Bilanz: „Wir freuen uns, dass alle Teilnehmer von sieben bis 70 Jahren zeigen konnten, dass sie mit ihren Pferden hervorragend zurechtkommen. Die monatelangen Vorbereitungen haben sich gelohnt“, erklärte sie. Das Publikum belohnte die Vorführungen mit viel Applaus.