Die Geschichte der Häfler Gemeinderatswahl

Verliert das bürgerliche Lager aus CDU, Freien Wählern und FDP seine Mehrheit im Gemeinderat? Wie wirkt sich der Bundestrend bei SPD und Grünen aus? Wie viele Räte stellt das Netzwerk für Friedrichshafen? Holt sich die Linke wieder ein Mandat und die ÖDP zwei? Mit großer Spannung blicken nicht nur die Friedrichshafener Kommunalpolitiker auf die Wahl am Sonntag.

Einiges abhängen wird von der Wahlbeteiligung. Die lag zu Beginn der Datenerfassung im Jahr 1946 bei 84 Prozent, ist seither stetig gefallen und kam 2009 auf einem Tiefpunkt von 42,5 Prozent an. Gut ein Prozentpunkt mehr – das sind in Zahlen 20 475 Wähler von 45 910 Wahlberechtigten – sind 2014 zur Urne geschritten.

Netzwerk setzt auf Themen, die Stimmen bringen

Gründe, die auf eine steigende Wahlbeteiligung in diesem Jahr hoffen lassen, gibt es einige. Erstmals tritt das Netzwerk für Friedrichshafen an, damit stellen sich acht durchaus unterschiedliche Listen zur Wahl. Das Netzwerk hat Themen besetzt, die auch in der Vergangenheit Garant für Stimmenerfolge waren. Als 1994 die Bäume auf der Karlstraße gefällt wurden und die Bebauung der Schätzlesruh erstmals Thema wurde, zog die ÖDP in den Gemeinderat ein. Sie hatte die Schätzlesruh und deren Erhalt zu ihrem Thema gemacht. Genau das macht das Netzwerk diesmal auch. Dazu kommen heftig diskutierte Streitpunkte, wie Stadtentwicklung, der Abriss alter Bausubstanz und der Erhalt des Seewaldes.

Auch wenn diese Punkte auch bei anderen Listen, die für den Gemeinderat kandidieren, in unterschiedlichen Ausprägungen auf der Agenda stehen, wird mit einem Einzug des Netzwerks in den Rat gerechnet. Das könnte auch einen Anstieg der Wahlbeteiligung bedeuten, denn viele Menschen, denen die Politik der bisherigen Parteien und Wählergemeinschaften nicht gefallen hat, könnten darin eine Alternative sehen und am Sonntag zur Wahl gehen.

Aber auch andere Aspekte machen diese Kommunalwahl spannend. So stellt sich die Frage, welche Konsequenzen die Wahl von Dieter Stauber zum Bürgermeister für die SPD hat. Er war Kreisvorsitzender und Fraktionschef, OB-Kandidat und Stimmenkönig seiner Partei bei der letzten Gemeinderatswahl. Wem geben diese Wähler in diesem Jahr ihre Stimmen? Auch der Wechsel von Christine Heimpel zu den Grünen könnte Folgen für die SPD haben. Die Sozialdemokraten hatten ihr Wahlergebnis 2014 gegenüber 2009 unwesentlich um 0,4 Prozentpunkte verschlechtert, sie kamen damals auf 20,4 Prozent und acht Sitze.

Das Rennen der beiden Großen

Das vor fünf Jahren noch erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen der Freien Wähler und der CDU ging 2014 klar zu Gunsten der Union aus. Von 25,9 Prozent erhöhte sie auf 30,8 Prozent (zwölf Sitze). Man darf gespannt sein, wo die Christdemokraten in diesem Jahr landen. Themen, die vor fünf Jahren die Menschen noch bewegten und polarisierten, wie die Einführung der Gemeinschaftsschulen, Inklusion oder die befürchtete Schließung von Sonderschulen, fehlen jedenfalls.

Die Freien Wähler blieben von 2009 (23,4 Prozent) auf 2014 (23,2 Prozent) beinahe gleich (neun Sitze). Auch hier stellt sich die Frage, wie die anstehenden Personalveränderungen sich auf das Wahlergebnis 2019 auswirken. Fraktionschef Eberhard Ortlieb tritt nicht mehr an, erfahrene Ratsmitglieder wie Bernhard Leins, Markus Hörmann und Erich Habisreuther machen ebenfalls Platz. Es wird sich zeigen, was die Wähler davon halten.

Linker Rat bleibt nicht allzu lange bei der Linken

Grüne und ÖDP setzen auf ihre klassischen Themen, die FDP hat das umfangreichste Wahlprogramm geschrieben, und von der Partei Die Linke hört man im kommunalpolitischen Alltag recht wenig. Deren Ratsmitglied Josef Mayer wechselte nach einem innerparteilichen Streit in der Legislaturperiode in die Fraktionslosigkeit und wird dieses Mal nicht mehr antreten. Die Linke erreichte 2014 2,8 Prozent.

Setzen die Grünen und die ÖDP ihre Höhenflüge fort? Wo landet die FDP (zwei Sitze), die 2009 mit einem Hoch von 5,5 Prozent punktete und 2014 nur noch 3,8 Prozent holte? Die ÖDP stieg nach einem Einbruch 2004 im Jahr 2009 wieder auf 3,6 Prozent und überholte 2014 mit vier Prozent und zwei Sitzen die FDP. Und die Grünen – seit dem Jahr 1984 bei rund acht Prozent – stiegen 2009 auf 10,3 und 2014 auf 14,8 Prozent auf (sechs Sitze).

Ein weiteres Indiz für eine steigende Wahlbeteiligung ist übrigens die hohe Zahl der Briefwähler. Das Rathaus schätzt, dass sie in diesem Jahr 60 Prozent höher sein wird als im Jahr 2014. Bis zum Donnerstag jedenfalls wurden 9140 Wahlscheine für die Briefwahl ausgegeben. Vor fünf Jahren lag die Zahl bei 6139.

Am Sonntag ist Wahltag

Am Sonntag werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die Mitglieder des Kreistages, 15 davon für Friedrichshafen, die 40 Gemeinderatsmitglieder und die Ortschaftsräte gewählt. Die Wähler haben eine Stimme für die Europawahl, 40 Stimmen für den Gemeinderat, 15 Stimmen für den Kreistag und je nach Größe der Gremien unterschiedlich viele Stimmen für die Ortschaftsräte.

Wahlberechtigt für den Gemeinderat sind 46.569 Menschen, für die Europawahl sind es 42.091 und für die Kreistagswahl 46.691 Menschen, davon rund 1000 wahlberechtigte 16 und 17-Jährige.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt in Friedrichshafen 31 allgemeine Wahlbezirke in der Kernstadt und 15 in den Ortschaften. 13 Briefwahlbezirke sind eingerichtet. In diesen Lokalen helfen rund 500 Männer und Frauen bei der Wahl und zählen später die Stimmen aus.

Kreistagswahl und Gemeinderatswahl werden erst am Montag ausgezählt. Zu diesen Zeiten werden die vorläufigen Wahlergebnisse erwartet:

Europawahl: Sonntag, 26. Mai, ab etwa 20 Uhr

Ortschaftsratswahl: Sonntag, ab etwa 21.30 Uhr

Gemeinderatswahl: Montag, 27. Mai, ab Mittag

Kreistagswahl: Montag, am Nachmittag.