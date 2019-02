Der Auftakt der neuen Klassik-Reihe im Bahnhof Fischbach hätte nicht besser gelingen können. Vor fast ausverkauftem Haus gelang es dem Perkussionisten Alexej Gerassimez und seinen Freunden mit neuesten Eigenkompositionen, „Klassikern“ aus der noch jungen Original-Literatur und Bearbeitungen von Ravel oder Tschaikowsky, das Publikum restlos zu begeistern.

Obwohl die Bühne mit Trommeln, Stabspielen und Gongs ein überwältigendes Bild bot, begann der Abend mit einfachem Fingerschnippen. Zunächst hintereinander, dann in einer Reihe zum Quintett aufgestellt, kamen Bodypercussion, Klatschen und Stampfen mit zunehmender Komplexität hinzu. Manchmal reicht auch eine halb gefüllte Wasserflasche, um mit schnellen Fingern auf Deckel und Flaschenkörper unterschiedlichste Klänge zu erzeugen.

Der 31-Jährige, in einer Musikerfamilie in Essen aufgewachsen, versucht in seinem neuen Programm „Genesis“ der Schöpfung des Klangs auf den Grund zu gehen. So ist es nicht verwunderlich, dass in „Aqua Musica“ durchsichtige Halbkugeln mit Wasser gefüllt zum Einsatz kommen. Über einem warmen, durchgängigen Basston einer Wassertrommel entwickelten die Musiker mit ihren Händen oder verschiedensten Materialien faszinierende Effekte.

Außergewöhnlich war die Präsentation „Bad Touch“ von Casey Cangelosi. Zur elektronischen Musik vom Band formte Gerassimez pantomimisch nur mit einem Stick die verschiedenen Akzente. Und im Solostück „Rebonds B“ (Rückpraller) des griechischen Komponisten Iannis Xenakis bewunderte man die ständige Verwandlung der rhythmischen Figuren auf Trommeln und Wood-Blocks.

Das mit dem Konzert-Dramaturgen und Moderations-Coach Daniel Finkernagel entwickelte dichte Programm lebte von einer schnellen Aufeinanderfolge von Solo, Duo, Quartett und Quintett. Ergänzt wurde es durch elektronische Zuspielungen, farbenprächtige Video-Installationen hinter den Musikern und die lockere Ansage von Gerassimez.

Wie gut Lukas Böhm, Richard Putz, Sergey Mikhaylenko und Julius Heise aufeinander eingespielt sind, war in „Odine“ aus „Gaspard de la nuit“ von Maurice Ravel in der Bearbeitung des Klavierstücks für fünf Stabspiele zu hören. Gerassimez übernahm die virtuose Solistenrolle, kongenial unterstützt von seinen Kollegen für die impressionistischen Nachtbilder und unruhige Fantastik. Traumhaft schön die Choralbearbeitung „Sleep“ von Eric Whitacre mit schwebenden Klängen, gehauchtem Piano und atmenden Einsätzen. Erfrischend der Auszug mit fünf Stücken aus dem „Kinderalbum“ für Klavier von Peter Iljitsch Tschaikovsky.

Die spannende Verbindung von ostasiatischen und westlichen Elementen wurde in „Marimba Spiritual“ erlebbar, einer Originalkomposition von Minoru Mikir. Nach einer besinnlichen Einleitung kam ätherischer, metallischer Klang zum Marimba hinzu, abgelöst von pulsierenden Holzfarben. Das Finale war vom Rhythmus der Taiko Ensembles mit ihren dicken, japanischen Trommeln geprägt.

Ein fulminanter Schluss gelang dem Ensemble mit „Rotos“ aus der Feder von Gerassimez – imposant schon der Aufbau mit einer Vielzahl an Trommeln für jeden einzelnen Spieler. Mit vollem Körpereinsatz, übrigens auswendig gespielt wie den ganzen Abend, harten Unisono-Schlägen und durchlaufenden Akzenten entstand ein rhythmisches Feuerwerk, das zu lang anhaltendem Applaus führte.