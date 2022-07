Die Freunde der Kirchenmusik blicken dankbar zurück.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Juli traf sich der Freundeskreis für Kirchenmusik in der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde FN e.V. zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung. Der Vorsitzende KMD Sönke Wittnebel zeigte sich sehr erleichtert, dass nach zwei Pandemiejahren endlich wieder kirchenmusikalische Veranstaltungen stattfinden können. Diese schwierige Zeit habe sich in fast allen Chören zahlenmäßig bemerkbar gemacht. Er betonte die Bedeutung von Kontinuität für alle musikalischen Gruppen, besonders aber sei sie wichtig für Kinder und Jugendliche. Gerade die beliebten Chorfreizeiten, die in den letzten Jahren pandemiebedingt ausfallen mussten, hätten eine große Wirkung auf die Gemeinschaft. Deshalb sei er dankbar, dass man in diesem Jahr wieder eine Freizeit für die Kinderchöre durchführen könne. Überraschend gut angenommen würde der Chor mit den ganz Kleinen und ihren Eltern, freute sich Wittnebel.

Dass trotz vieler Einschränkungen die kirchenmusikalische Arbeit äußerst kreativ und ideenreich umgesetzt wurde, zeigten die Berichte aus dem Kantorat und den einzelnen Teilgemeinden der Gesamtkirchengemeinde. Doch wurde auch deutlich, dass durch weniger konzertante Aufführungen die Spendeneinnahmen für die Renovierung der großen Orgel in der Schlosskirche zurückgegangen waren. Trotzdem konnte der Verein die Kirchengemeinde mit einem großen Betrag bei der gewaltigen Renovierungsaufgabe unterstützen. KMD Wittnebel zeigte sich erfreut, dass zwei Aufführungen der „Siebenbürgischen Passionsmusik“ von Rudolf Lassel am Karfreitag viel Anklang gefunden hatten, und die Zuhörer bereits einen Eindruck der vielseitigen Klänge der neu renovierten Orgel bekommen konnten. Im Herbst hofft man ihre Einweihung mit verschiedenen Veranstaltungen offiziell begehen zu können. Die „Petite messe solennelle“ von G. Rossini mit der Kantorei soll am 22. Oktober zu hören sein.

Schatzmeister Bernd Frebel überzeugte die Anwesenden mit seinem klar und übersichtlich gestalteten Bericht von seinem kompetentem verantwortungsvollen Umgang mit den Vereinsfinanzen. Nachdem Kassenprüferin Ute Langer seine Arbeit als einwandfrei bestätigte hatte, wurden sowohl er als auch die beiden Vorsitzenden KMD Sönke Wittnebel und Edith Ege einstimmig entlastet. Wittnebel dankte den Anwesenden für die langjährige Unterstützung des Vereins.