Voxxclub zieht die Menschenmassen an - Fränkel-Stiftung rockt die Nordstadt

Von Kupfergeld bis zu 50 Euro-Scheinen reicht der Inhalt in den Spendendosen von „Häfler helfen“. 5700 Euro kommen allein beim Fränkel Open Air am Freitag zusammen, und das ist noch nicht das Gesamtergebnis: Da sind ja auch noch das White Dinner am Samstag und der Frühschoppen am Sonntag. Auf die komplette Spendensumme wird die Fränkel-Stiftung die gleiche Summe noch einmal drauflegen – vermehrt um die Erlöse, die an allen drei Abenden durch die Bewirtung erzielt werden. Die gesamte Summe geht an „Häfler helfen“.

„Uns ist wichtig, dass die Leute nicht nur zu Weihnachten an ’Häfler helfen’ denken, sondern dass sie die Spendenaktion das ganze Jahr über ihm Hinterkopf behalten. Denn das Geld für die Armen wird ja auch das ganze Jahr über gebraucht.“ So begründet Fränkel-Geschäftsführer Peter Buck, was ihn und seine Tochter Jacqueline Egger-Buck zur Ausrichtung dieses Event-Wochenendes in der Allmandstraße motiviert.

Das Fränkel Open Air ist mit geschätzt 2000 Besuchern ein Publikumserfolg. Sehr viele davon spenden für „Häfler helfen“. (Foto: Harald Ruppert)

Alle Spenden kommen „Häfler helfen“ zu. Die Fränkel-Stiftung legt dieselbe Summe nochmal drauf. (Foto: rup)

Freilich, sagt Peter Buck, hätte die Fränkel-Stiftung auch ohne diese Veranstaltungen an „Häfler helfen“ spenden können. „Aber dann hätten die Häfler und Häflerinnen jetzt nicht so viel Spaß, und die Solidarität für ’Häfler helfen’ wäre nicht auf so viele Schultern verteilt.“ Da ist auch noch ein anderer Aspekt: Durch das Fränkel Open Air ist in der Nordstadt mal richtig was los. Dass der Platz dafür durch eine Straßensperrung gewonnen wird, dürfte gerne Schule machen.

Einige spenden, die in Geld nicht gerade schwimmen

Nur sehr wenige Besucher zeigen am Freitag, dass sie sich ausschließlich fürs eigene Vergnügen interessieren: indem sie an den Spendensammlern von Fränkel und der „Schwäbischen Zeitung“ vorbeigehen, als ob sie Luft wären. Wettgemacht wird das aber durch viele Senioren, die nach einer eher kleinen Rente aussehen, und von Eltern, die ihre oft noch kleinen Kinder zum Open Air-Konzert von Voxxclub mitgenommen haben. Die Unterstützung des guten Zwecks ist also auch bei denen groß, die im Geld nicht gerade schwimmen.

Zeebrass heizt mit Blasmusik und Pophits ein

Aber man bekommt ja auch etwas dafür geboten. Zunächst Brass-Ensemble Zeebrass aus Immenstaad. In Lederhosen und Kniestrümpfen mit Zebra-Muster kommen sie auf die Bühne und grooven die vielköpfige Menge zünftig auf den Hauptact Voxxclub ein – erst mit klassischer Blasmusik, dann mit fetzigen Pophits der Münchner Freiheit, Spider Murphy Gang oder Klaus Lage.

Voxxclub will eine „richtig krasse Spendenparty“ feiern

Das Publikum geht jetzt schon ab, als ob die Scheine brennen würde. Als dann der Voxxclub die Bühne stürmt, gibt es kein Halten mehr. Dafür sorgen knackige Beats und kernige Texte: „Anneliese – die geilste Kuh auf der Welt ist diese.“ Die fünf Burschen nehmen ihren Vorsatz ernst, der da lautet, „eine richtig krasse Spendenparty“ zu feiern. Rund 2000 Besucher füllen die Allmandstraße, schätzt Peter Buck, und viele bannen das Konzert auf ihre Handys.

Natürlich tragen beim White Dinner nicht nur Herrchen und Frauchen weiß. (Foto: Felix Kästle)

Am Samstag geht die Sause weiter allerdings gediegener: Mit 160 Besuchern ist das White Dinner ausverkauft. Wohl alle sind sich bewusst, sich etwas ganz Besonderes zu gönnen. Schließlich ist man nicht jeden Tag Teil einer ganz in Weiß gekleideten Gästeschar, und die Karte hat auch 150 Euro gekostet. Dafür gibt es ein Vier-Gänge-Menü, zubereitet und serviert von der Gastronomie Klink-Eberhard, der keine Schwächen unterlaufen.

Die Zeit zwischen den Gängen nutzt die Boutique Vis-A-Vis für eine Modenschau: Professionelle Models flanieren zwischen den langen Tischreihen, gekleidet in die aktuelle Sommermode sowie die Herbst- und Wintermode der kommenden Saison. Für frischen Wind sorgt dann nicht erst der Herbst, sondern ein DJ: das White Dinner mündet in eine ausgelassene Tanzparty.

Dank „Häfler helfen“ können sich Menschen durch finanzielle Durststrecken retten

Der sehr gut besuchte Frühschoppen am Sonntag beginnt mit einer Andacht. Pfarrer Bernd Herbinger bringt auf den Punkt, was das Fränkel Open Air beseelt: Das „Bedürfnis nach Gemeinschaft in der Krisenzeit“. Dagmar Neuburger und Stadtdiakon Martin Rebmann wiederum greifen die Krisen derjenigen auf, für die „Häfler helfen“ bestimmt ist: Die Spendengelder helfen ihnen, sich ohne Bürokratie über Durststrecken zu retten, bis die staatliche Hilfe greift – sofern sie denn überhaupt gewährt wird.

„Die Hände zum Himmel“: Die jungen Zillertaler sorgen beim Frühschoppen für Stimmung. (Foto: Andy Heinrich)

Nach dem Schlussgebet gelingt der Band ,Die jungen Zillertaler“ nahtlos der Übergang von der Andacht zur Frühschoppen-Stimmung: „Die Hände zum Himmel, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und sind nicht allein.“

Wird es im nächsten Jahr eine Neuauflage des Fränkel Open Airs geben? Entschieden ist das noch nicht. Aber die Chancen stehen gut.