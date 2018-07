Die finanziellen Spielräume sind begrenzt

Einen durchaus kritischen Blick auf die Haushaltslage haben Kirchenpflegerin Ulrike Weiß in der jüngsten Sitzung des katholischen Gesamtkirchengemeinderats im Haus der kirchlichen Dienste präsentiert.

„Die finanziellen Grenzen bezüglich der Investitionsaufnahme sind für das Jahr 2019 bereits zum jetzigen Zeitpunkt erreicht. Mit unvorhergesehenen Maßnahmen, die nicht aufgeschoben werden können, muss immer gerechnet werden – hierfür sind aber lediglich 36 500 Euro übrig“, konstatiert auch Christian Macherauch, stellvertretender Leiter des Katholischen Verwaltungszentrums, in seinen Eckpunkten für das Haushaltsjahr 2019.

Auch habe sich die allgemeine Investitionsrücklage von den notwendigen hohen Entnahmen der Vorjahre noch nicht wieder erholen können. Gemäß aktueller Beschlusslage stünden maximal 65 000 Euro als Entnahme für Unvorhergesehenes zur Verfügung. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 ist demnach im November zu rechnen.

Die endgültige Zuweisung der Kirchensteuermittel steht erst nach den Sommerferien an. Sie dürfte sich nach Aussage von Ulrike Weiß aber im Bereich von 2,3 Millionen Euro – und damit auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

Rund 25 Prozent davon schlagen für die Kindergärten unter katholischer Trägerschaft zu Buche. Nach Abzug der Summe, die für den Verwaltungshaushalt zu veranschlagen ist, bleiben voraussichtlich 370 000 Euro als freie Finanzmittel zur Verfügung.

Sanierungen stehen an

Diese sind größtenteils fest verplant, etwa weitere 150 000 Euro für die bereits angelaufene Elektrosanierung der Canisiuskirche. Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Kindergärten stehen genauso an, wie die Flachdachsanierung der Jettenhausener St. Maria Kirche, oder die Außenrenovierung des Glockenturms der St. Georgskapelle im Häfler Osten. Weitere Investitionen aus Rücklagenentnahmen sind derzeit noch nicht in trockenen Tüchern, weil die Zuschussverfahren von Seiten der Stadt, der Zeppelinstiftung, der Diözese Rottenburg oder des Landesdenkmalamts noch nicht endgültig entschieden sind. Dazu gehören unter anderem die Sanierungen der Fassade der Nikolauskirche, des Turmes von St. Magnus Fischbach, der Friedhofskirche in Jettenhausen, auch die Renovierung der Haldenbergkapelle und die Elektrosanierung in St. Nikolaus Berg.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Gesamtkirchengemeinderatssitzung war der Jahresbericht der Kindergärten. In den 16 katholischen Kindergärten und der Heilpädagogischen Gruppe in Guter Hirte werden derzeit rund 1000 Kinder von insgesamt 262 Mitarbeitern betreut, wie Jasmin Lutz als Vorsitzende der Leiterinnenkonferenz vermeldete. Eine zentrale Umfrage hat demnach ergeben, dass die Kindergarteneltern – von denen im Durchschnitt knapp 60 Prozent katholisch sind – mit den Rahmenbedingungen zufrieden sind. Die pädagogische Ausrichtung der Kindergärten spiele für die Eltern aber eine größere Rolle als das katholische Profil, so Jasmin Lutz.

Mit einem Budgetüberschuss von mehr als 100 000 Euro, der im Wesentlichen einer Erbschaft zu verdanken ist, kann die katholische Sozialstation im Jahr 2017 aufwarten. Statistisch gesehen verbrächten die Mitarbeiter im Pflegedienst 45,5 Prozent ihrer Arbeitszeit mit der eigentlichen Pflege, aber auch 23,5 Prozent im Auto. „Wir suchen dringend weitere Kranken- und Altenpfleger“, machte Werner Figilister keinen Hehl aus der angespannten Personalsituation.