Die Faszination Luftfahrt ist klassenlos

Dass die Begeisterung für das Fliegen auch im Kleinen stattfinden kann, zeigte der PMC Bodensee e.V. mit seiner Sparte Luftfahrt. Das Interesse der zahlreich in die Messehallen geströmten Besucher war recht groß. Hier wurden zahlreiche fachlich angeregte Gespräche geführt. Egal, ob es ein Pilot oder Mechaniker des entsprechenden Fluggerät war oder auch eine Frage, ob es das eine oder andere als Modell gibt. Ein besonderer Dank richtet der Verein an Roland Bosch von der Messe Friedrichshafen, der sich nach einer Absage eines gewerblichen Ausstellers spontan an den Club richtete. Er war auch sehr davon angetan, was der PMC Bodensee dem Publikum präsentiert hatte und gab einen erfolgversprechenden Ausblick auf 2023. Doch zuerst kommt die Messe Faszination Modellbau 2022, wo der Verein sich mit seinen befreundeten Vereinen und Einzelpersonen, mit zahlreichen Höhepunkten zeigt.