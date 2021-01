Gemeinsam haben sich der Gesamtelternbeirat und die Schulleiter der Stadt Friedrichshafen auf eine Verschiebung der beweglichen Ferientage verständigt. Einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge gelten nunmehr diese neuen Ferienregelungen: Die Fasnetsferien werden um drei Tage verkürzt, von Freitag, 12. Februar, bis Dienstag, 16. Februar, (ursprünglich vom 12. bis 19. Februar). Hintergrund für die Verschiebung der beweglichen Ferientage und der arbeitsfreien Tage sind Überlegungen, dass mit der vom Land geplanten Schulöffnung nach dem Lockdown, die Schüler nicht sofort wieder in die Ferien geschickt werden sollen. Die verkürzten Fasnetsferien bieten den Schülern Zeit zur Erholung. Die so gewonnene Zeit durch den früheren Schulbeginn könne fürs Lernen genutzt werden, so die Mitteilung. Die darüber hinaus gewonnenen beweglichen Ferientage und arbeitsfreien Tagen werden wie folgt eingesetzt: Die Osterferien beginnen bereits zwei Tage früher, und zwar mit Montag, 29. März, und nicht erst am Mittwoch, 31. März. Die Osterferien sind somit von Samstag, 27. März, bis Samstag, 10. April. Am Freitag, 14. Mai, der Tag nach Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 13. Mai) kann der noch verbleibende arbeitsfreie Tag eingesetzt werden, sodass an diesem Tag schulfrei ist.