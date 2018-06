Die Fahrgeräusche von E-Autos „verringern den Stresslevel“

Interessierte Mitarbeiter des Stadtwerks, der Stadtverwaltung, des Landratsamtes und der Hochschulen im Fallenbrunnen konnten am Campus Friedrichshafen in den Semesterferien eine Woche lang die „Campus-Mobile“ testen. Mit der Aktion wollte man dafür sorgen, dass die Elektroautos auch in der Sommerpause gut ausgelastet sind, wie die Hochschule schreibt. Fünf Elektroautos des Projekts „Emma – E-Mobil mit Anschluss“ stehen für „Campus-Mobil“ zur Verfügung.

Die an Elektromobilität interessierten Fahrer konnten so einen Eindruck und Erfahrungen mit den Fahrzeugen gewinnen. Von den Teilnehmern ausgefüllte Fragebögen geben nun Aufschluss darüber, wie die Aktion ankam. Horst Geisselbrecht von der DHBW wertete sie aus.

Ein leises Dahingleiten

Sehr gut kamen bei den Befragten das Fahrgefühl und das Handling der Renault Zoes an. „Das Fahrgefühl war sehr angenehm. Die fast nicht vorhandenen Fahrgeräusche erinnern eher an ein leises Dahingleiten und verringern den Stresslevel“, schreibt etwa Ina Wick. Jörg Mattausch lobt die „einfache Bedienung des Fahrzeugs“. Keine Frage: Ebenfalls gut an kam die Tatsache, dass man mit E-Auto in Friedrichshafen kostenfrei parken und im Bodenseekreis kostenfrei „tanken“, beziehungsweise aufladen kann.

Kritisch betrachteten die E-Auto-Tester die Reichweite und das Laden. Rund 150 Kilometer weit kommt man mit einem vollgeladenen Akku, mit 90 Minuten Ladezeit an den Säulen muss man rechnen. Mit Klimaanlage nehme die Reichweite jedoch drastisch ab. Größere Fahrten hatten sich die meisten verkniffen, „auf dem Weg zum Feldberg gibt es beispielsweise nur eine einzige Stromtankstelle“, schreibt Andrea Fritz.

Auf die Frage, ob sich das Elektroauto zum Pendeln eignet, antworteten die meisten mit Ja. Spontan zum Kauf und damit zum Umsteigen wollten sich die meisten aber noch nicht entscheiden. Andrea Fritz allerdings hat die eine elektrische Woche vollauf überzeugt: „Nach einer Woche mit Emma steht für mich fest: Mein nächstes Auto wird ein Elektroauto.“