Im Karl-Olga-Haus (KOH) gibt es ab 1. Oktober wieder eine podologische Praxis. Nicoletta Parker-De Balde hat sich spontan entschieden, in Friedrichshafen ihre Zelte aufzuschlagen. Sie ist staatlich geprüfte Podologin mit Kassenzulassung. Damit bezeichnet man einen Gesundheitsfachberuf, Podologie ist die nichtärztliche Heilkunde am Fuß.

Eigentlich wollte Nicoletta Parker-De Balde mit einem Freund Urlaub am Gardasee machen. Da die Woche aber zu einem Dreitage-Tripp zusammenschrumpfte, fuhren die beiden zum Bodensee und landeten in Friedrichshafen. „Und hier habe ich sofort die Idee gehabt, eine Praxis zu eröffnen“, erzählt die Podologin, die am 1. Oktober im KOH ihre Praxis eröffnet. Sie hat recherchiert und festgestellt, dass es Bedarf an Podologen mit Kassenzulassung in dieser Stadt gibt. Danach ging alles sehr schnell.

Vom Telefon aus hat sie nach Praxisräumen gesucht, hat bei Physiotherapeuten angerufen, hat Ärzte gefragt und ist schließlich auf das Karl-Olga-Haus gestoßen, wo eine podologische Praxis leerstand. Alles weitere ist nur noch eine Formsache gewesen. Die gelernte Krankenschwester hat an der Schule für Podologie in Neuenbürg eine zweijährige Vollzeitausbildung zur Podologin gemacht. Jetzt arbeitet sie in Friedrichshafen. Und das fühle sich das gut an, wie sie sagt.

Ihr Beruf und ihr Privatleben haben Nicoletta Parker-De Balde schon weit herum kommen lassen. Aufgewachsen in Göppingen, hat sie in Hamburg gearbeitet, war in New York und ist zu ihrer Ausbildung wieder in den Schwarzwald zurück gekommen. Nach ihrem Staatsexamen hat sie noch eine Zeit lang wieder in Göppingen gelebt, bis sie Friedrichshafen fand. Sie stand vor dem Brunnen am Antonius-Eck, hat die Kinder im Brunnen spielen gesehen und eine Erinnerung an New York manifestierte sich in ihrem Kopf. Wenige Meter weiter sieht sie die Fontäne im See und denkt dabei an Hamburg. „Da war für mich klar, dass ich hier bleiben muss“, sagt sie.

Podologie ist keine Kosmetik

Praxen für kosmetische Fußpflege gibt es viele, auch sehr gute. Doch eine Praxis für Podologie hat damit wenig zu tun. Hier geht es um medizinische, nicht ärztliche Heilkunde, um einen sehr hohen hygienischen Standard. Eine Podologin arbeitet einerseits präventiv, andererseits aber auch medizinisch bei Diabetespatienten im Therapiebereich. Die Berufsbezeichnung „Podologe“ ist seit 2002 geschützt.

Abgesehen von Diabetikern ist es vielfach die Mode, die den Füßen zu schaffen macht. „Ich kenne viele Frauen, die aufgrund ihrer Pumps eine verkürzte Archillessehne haben und selbst beim Wandern extrem hohe Absätze tragen müssen.“ Oder man denke an die Schuhformen, die vorne spitz zu laufen und den Zehen keinen Bewegungsspielraum lassen.

Zu enge und zu kleine Schuhe sparen kein Geld, weil Kinder sie länger tragen, sondern gehen voll auf Kosten der Gesundheit. Am besten solle man so lange und viel wie möglich barfuß laufen, wenn keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen. Vor allem die Kinder solle man nicht gleich in Schuhe zwängen. Auch sei wichtig, die Haut an den Füßen einzucremen, damit sie nicht austrocknet und rissig wird.

Und die Muskulatur im Fuß müsse genauso trainiert werden, wie die andere Muskeln. „Wie viele Menschen gehen ins Fitness-Studio? An Fußgymnastik aber denkt niemand“, so Nicoletta Parker-De Balde. Sie rät zu ausreichend großen und breiten Schuhen, aus weichem Leder und einer flexiblen Sohle.

„Bringen Sie Ihren Füßen mehr Achtung entgegen. Sie sind unser Fundament,“ lautet ihr Appell an die Menschen.