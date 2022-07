Die „Eule“ macht wieder auf

Am Freitag, 1. Juli, das Bistro „Eulenspiegel“ in der Faberstraße 5 in Jettenhausen wieder seine Türen geöffnet. Von 10 bis 24 Uhr Uhr können Gäste täglich ein frisches Bier oder einen kühlen Gin-Tonic genießen. Auf der Speisekarte lockt eine kleine Frühstücksauswahl oder einige Snacks wie überbackene Baguettes, strammer Max, heiße Seelen und ein klassischer Wurstsalat.

„Viele Gerichte gibt es auch als vegetarische Version“, erklärt Wirtin Sandra Ebensberger-Heinz. Ab August punktet die „Eule“ mit Sportübertragungen von Sky und DAZN. „Damit können wir hier alle Bundesligaspiele, die Championsleague und natürlich die Weltmeisterschaften live anschauen. Auch Formel1-Fans kommen auf ihre Kosten“, freut sich Frank Ebensberger, der ebenfalls zum „Eulen“-Team gehört.

Das Bistro bietet mit 70 Plätzen innen, einer Terrasse auf der Ostseite und einer Terrasse auf der Westseite viele Möglichkeiten. „Wir freuen uns über alle Gäste, sie sollen sich bei uns wohlfühlen“, betont er. Freitag und Samstag hat das Bistro bis 3 Uhr offen. Genügend Parkplätze und Fahrradständer gibt es vor und hinter dem Haus.