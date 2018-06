Hat die Angeklagte im Februar 2017 einen Teil der Tagesgeldeinnahmen einer Häfler Bäckerei in Höhe von mehr als 1000 Euro mitgehen lassen? „Es gibt Indizien, allerdings nur sehr vage Indizien – die Beweislage ist schwierig“, befand Richter Christian Pfuhl am Ende der mehrstündigen Verhandlung und stellte das Verfahren schließlich ein.

Angeklagt war die Verkäuferin, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen war, dass die Dame zwischen dem 25. und 27. Februar vergangenen Jahres – ein genauer Zeitpunkt ließ sich nicht feststellen – eine Geldtasche mit einem Teil der Tagesgeldeinnahmen vom damaligen Fasnetsumzug entwendet habe. Der Inhalt: 1025,49 Euro. Da die Angeklagte zuvor im Urlaub war, sei sie am besagten Wochenende zu ihren Kolleginnen in die Häfler Bäckerei gekommen, um die Schlüssel für ihren Dienstbeginn am Montag zu holen.

Arbeitsvertrag der Beschuldigten wird nicht verlängert

Als sie am Montag um 5 Uhr ihren Dienst dann angetreten habe, sei der Fahrer gekommen, um unter anderem die Geldtaschen mit den Einnahmen des Wochenendes abzuholen – pro Tag habe es zwei solcher gegeben, berichtete die Angeklagte. Auf einer Liste mussten diese samt Siegelnummer eingetragen werden – allerdings habe darin eine, die von Samstag bereitlag, gefehlt. „Die habe ich nachträglich in die Liste eingefügt“, so die Angeklagte. Dass jedoch statt der insgesamt vier Geldtaschen – zwei für Samstag, zwei für Sonntag – nur drei für den Fahrer bereitlagen, will sie nicht bemerkt haben. „Ich hab da einfach nicht drauf geachtet – ich war mit dem Backofen und Einräumen beschäftigt“, so die Beschuldigte, deren Arbeitsvertrag schließlich nicht verlängert wurde.

„Wie hat es denn zu diesem Zeitpunkt finanziell bei Ihnen ausgesehen?“, wollte der Richter wissen. „Wir sind so über die Runden gekommen“, lautete die Antwort. So habe sich die Angeklagte in einem anderen Diebstahlverfahren schuldig bekannt – und dadurch Schulden gehabt. „Aber Sie haben am 27. Februar dann ja 500 Euro in bar auf ihr Konto eingezahlt – wie war denn das möglich?“, hinterfragte Richter Pfuhl. Da sei es um Geld von ihrem damaligen Lebensgefährten gegangen, das er ihr zurückgezahlt habe, nachdem sie im gemeinsamen Haushalt einige Auslagen gehabt habe.

Von den Zeugen belastete niemand die Angeklagte: So sagte der Leiter des Vertriebsinnendienstes der Bäckerei aus, dass es von Unternehmensseite keine Verdächtigen gegeben habe – es sei deshalb Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden. „Ich kenne sie ja schon länger, aber das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte zudem eine der ehemaligen Kolleginnen.

Auch der Umstand, dass nicht nur die Angestellten Zutritt zu dem Raum mit dem Tresor gehabt hätten, sondern auch Getränkelieferant und Putzdienst, machte es für Richter Pfuhl nicht einfacher. „Wir haben jetzt einen Personenkreis, der infrage kommt, der sich mit dieser Verhandlung sogar noch einmal erweitert hat.“ Er schlug deshalb vor, das Verfahren mangels Beweisen einzustellen – dem stimmten alle Prozessbeteiligten schließlich zu.