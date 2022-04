Die besseren Argumente: Warum sich Kluftern vor 50 Jahren für Friedrichshafen entschied

Wie veröffentlichen eine kleine Serie zur Eingemeindung vor 50 Jahren. Wie lief sie ab und wie kam dieser Schritt in den betroffenen Gemeinden Ailingen, Raderach, Kluftern und Ettenkirch an? Los ging es mit der Eingemeindung Ailingens und Raderachs im Dezember 1971. Den Abschluss macht am Sonntag Ettenkirch.