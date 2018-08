Die Crew nimmt die Dreher mit und hat einen Lauf

Auf Rang vier gesegelt sind Dennis und Kevin Mehlig, Marvin Frisch und Yannick Hafner für den Württembergischen Yacht-Club (WYC) beim vierten „Spieltag“ der 1. Segel-Bundesliga auf dem Wannsee in Berlin. In einem spannenden Finish reichte es am Wochenende nach 16 Wettfahrten um nur 0,73 Punkte nicht fürs Podium. In der Gesamttabelle nach vier von sechs Spieltagen steht der WYC damit an zweiter Stelle.

Drehende Winde der Stärke eins bis vier charakterisierten die Bedingungen auf dem Wannsee an allen drei Tagen. Am ersten Tag segelte das Team „Top oder Flop“, so Steuermann Dennis Mehlig. 3-6-2-6-2 lautete die erste Zwischenbilanz, das Team stand nur im unteren Mittelfeld. Abends wurden die einzelnen Wettfahrten mit Coach Jochen Frik laut Pressemeldung analysiert – und am zweiten Tag wurde die angepasste Taktik auch umgesetzt. „Wir nahmen die Dreher immer sofort mit und warteten nicht, ob noch was besseres kommt“, so Mehlig. „Da hatten wir dann einen Lauf“, kommentierte er die drei ersten Plätze am Samstagvormittag.

Nach zwei zweiten Plätzen und einem fünften Platz – in einem Rennen sind immer nur sechs Boote am Start – stand der WYC am zweiten Abend an vierter Stelle. In einem Lauf wurde dem WYC als führendem Boot eine falsche Bahnänderung angezeigt. Die Führung war durch diesen Fehler weg, doch bekam das Team eine Wiedergutmachung in Form der Durchschnittspunktzahl aller gesegelten Rennen zugesprochen.

Entspannt konnte das Team daher in den dritten Tag gehen, der Abstand nach hinten war komfortabel. Drei dritte Plätze folgten, im letzten Lauf gelang dem Team noch einmal ein erster Platz – was den direkten Gegner, den Bayerischen Yacht-Club mit dem Lindauer Veit Hemmeter als Steuermann, unter Druck setzte. Mit einem fünften Platz im allerletzten Rennen rettete das BYC-Team letztlich hauchdünn den dritten Platz. Die Mehlig-Crew musste mit Platz vier zufrieden sein. „Das war ein echter Krimi. Wir konnten in diesem letzten Rennen ja nur zuschauen und hoffen. Aber mit Platz vier sind wir voll zufrieden“, so Dennis Mehlig.

„Das war eine hervorragende Leistung, nicht nur bei diesem Event“, freute sich WYC-Präsident Oswald Freivogel darüber, dass die Württemberger im sechsten Jahr in der 1. Liga wieder ganz vorne dabei sind. „Es war die richtige Strategie von Teammanager Klaus Diesch, auf eine breite Basis zu setzen“, so Freivogel. Der WYC kann aus seinem Liga-Kader inzwischen zwei vollwertige Teams mitsamt Ersatzleuten zusammenstellen.

Erst im abschließenden Durchgang konnte der Titelverteidiger NRV aus Hamburg auch in Berlin den Sieg erringen. Platz zwei ging an den Düsseldorfer Yacht-Club, der mit einem letzten Platz im letzten Rennen die Chancen auf einen Sieg bei diesem Spieltag vergab. Dritter wurde der Bayerische YC. In der Gesamttabelle führt der NRV mit elf Punkten, gefolgt vom WYC (19) und dem Bayerischen YC mit 22 Punkten.

Der nächste und vorletzte „Spieltag“ findet vom 14. bis 16. September in Kiel statt.