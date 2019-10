Die Chippendales ziehen im Graf-Zeppelin-Haus blank

Im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen dürfte es am Samstag, 12. November 2020, ziemlich heiß zugehen. Außerdem ist gegen Abend – ab 20 Uhr – mit zunehmendem Gekreische zu rechnen. Der Grund: Die Chippendales schauen auf ihrer Tour wieder am See vorbei. Die Revueshow beschert Frauen zwischen 16 und 99 Jahren laut Pressemitteilung einen „unvergesslichen Abend“. Neben Erotik, Leidenschaft und Humor beeindrucken die muskelbepackten „Boys“ aus Las Vegas mit Live-Gesang, atemberaubendem Tanz und Performances an Klavier und Gitarre, heißt es weiter. Tickets kosten zwischen 51,29 und 93,84 Euro und sind ab Freitag, 25. Oktober, 10 Uhr beim GZH, Telefon 07541 / 28 84 44 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Foto: Guido Karp