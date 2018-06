Die Bundesliga segelt vor Überlingen

Große Spannung verspricht der am Freitag beginnende Doppelspieltag der Segel-Bundesliga. Jeweils 18 Vereine der ersten und zweiten Liga wollen ab 11 Uhr bis zum Sonntagnachmittag segeln – 15 Rennen pro Team.

Ausrichtende Vereine sind der Segel- und Motorboot-Club Überlingen (SMCÜ) sowie der Bodensee Yacht-Club Überlingen (BYCÜ). Aus Sicht der sechs Bodensee-Vereine könnte es kaum spannender werden. Über Auf- und Abstieg werden die (Vor-)Entscheidungen fallen.

In der zweiten Liga ist es der bereits letzte Event für 2015. Für den führenden Lindauer Segler-Club (LSC) geht es um die Zweitligameisterschaft und damit den direkten Aufstieg. Einigen Vereinen steht dagegen das Wasser bis zum Hals.

Mitveranstalter SMCÜ steht in der 1. Bundesliga – die noch einen Event Ende Oktober in Hamburg segeln wird – auf Rang sieben. „Das Etappenziel für das Wochenende ist es, mit einer weiteren konstanten Leistung die Tabellenposition im Mittelfeld zu sichern“, gibt Teammanager Tino Mittelmeier seiner Überlinger Crew vor.

Während der SMCÜ in der komfortablen Lage ist, ohne Druck segeln zu können, sind die anderen drei Erstligavereine vom Bodensee unter Erfolgszwang. Nur ein Punkt fehlt dem WYC, um wieder aus den gefährlichen Relegationsplätzen (13 bis 15) herauszusegeln. WYC-Teammanager Klaus Diesch schickt dazu die Mannschaft ins Rennen, die vor zwei Jahren nur knapp den Event-Sieg vor Friedrichshafen verpasst hatten: Max und Moritz Rieger, Felix Diesch und Thomas Stemmer sollen die Kohlen aus dem Feuer holen.

Brenzlig wird es dagegen für den BYCÜ und den Konstanzer Yacht-Club auf den Abstiegsplätzen 16 und 17. „Unser Plan ist es, vor Überlingen gezielt unseren Heimvorteil zu nutzen. Die neu zusammengestellte Crew harmoniert gut. Und mit etwas Glück schaffen wir es, den Rückstand auf die Relegationsplätze zu verkleinern“, erklärt Hubert Merkelbach vom BYCÜ die Strategie. Florian Troeger, Jörg Munck, Jonathan Koch und Maximilian Kurfürst sollen es vor dem heimatlichen Hafen richten. Dass auch für den KYC noch längst nicht alles verloren ist, zeigt der erste Platz, den Tino Ellegast Ende vergangener Saison in Hamburg gesegelt hatte.

An der Tabellenspitze könnte der DTYC Tutzing aus einem 15-Punkte-Vorsprung (vor dem Berliner YC, dem NRV Hamburg und dem Flensburger SC) bereits einen vorzeitigen Titelgewinn machen.

Zweitliga-Meister wird gekürt

In der zweiten Liga wird am Sonntag schon der Meister gekürt: Mit acht Punkten Vorsprung vor dem Hamburger SC und dem Bayerischen Yacht-Club (Starnberg) hat der Lindauer Segler-Club gute Chancen auf den Titel. „Es geht um alles. Wir haben uns vorgenommen, direkt aufzusteigen“, so LSC-Steuermann Veit Hemmeter. Der LSC gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga Anfang 2013, zog dann aber sein Team am Ende der ersten Saison zurück. Für 2015 schaffte der LSC die Qualifikation für die zweite Liga. Erfolgsgarant Hemmeter, der am vergangenen Wochenende erst die Bodenseemeisterschaft in der J70 (dem Erstliga-Boot) souverän gewonnen hat, ist vorsichtig: „Das sind 18 gute Teams.“ Der 28-jährige Lindauer fährt eine konservative Strategie: Keinen Frühstart riskieren und nicht aggressiv segeln. Dreimal hat das schon funktioniert. „In Berlin hat uns das aber viel gekostet.“ Bei unregelmäßigem Wind kam das LSC-Team dort nur auf Platz neun. Wenn er und Schwester Teresa Hemmeter, Fabian Gielen und Martin Hostenkamp, ein eingespieltes Team, unter die ersten Acht segeln, ist der LSC Zweitligameister.

Drei Vereine werden direkt aufsteigen, die nächstplatzierten drei können dies noch in der Relegation erreichen, die am 1. November auf der Alster in Hamburg stattfinden wird.

YCL ist akut abstiegsgefährdet

Während der LSC auf dem Weg nach oben ist, steuert der YC Langenargen eher auf die erneute Ausscheidung für die 2. Liga zu. Der YCL liegt nur auf Platz 15, hat zehn Punkte Rückstand auf den rettenden zwölften Platz. Dazu müssten die YCL-Segler schon aufs Treppchen segeln. Teammanager Ralf Strobl hofft genau darauf und setzt das Team ein, dem das vor Jahresfrist und auch zum Saisonauftakt gelungen ist. Bleiben sie aber auf den letzten sechs Plätzen der Tabelle, müssen diese Vereine mit 54 neuen Interessenten in die erneute Qualifikation für die 2. Liga vom 9. bis 11. Oktober in Glücksburg.

