Die Bruderhaus Diakonie erhält Landesgeld für vorbildlichen Pflege-Ansatz

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige: Mit über sechs Millionen Euro fördert das Land besondere Projekte, um die Tages- und Nachtpflege sowie die Kurzzeitpflege in Baden-Württemberg auszubauen. Von den Fördermitteln profitiert auch der Bodenseekreis: Das Sozialministerium teilte am Mittwoch mit, dass 483 984 Euro an die Bruderhaus Diakonie in Friedrichshafen gehen. Diese wird mit der Förderung die Kurzzeitpflege ausbauen, mit dem Schwerpunkt der therapeutischen Kurzzeitpflegeplätze im Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen.

Insgesamt gefördert werden sechs Tagespflegeeinrichtungen mit 84 Plätzen und eine Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 15 Plätzen sowie zwölf Modellprojekte zur Weiterentwicklung der Kurzzeitpflege. Darunter finden sich innovative Modelle der Kurzzeitpflege: Dazu zählt beispielsweise ein Projekt, in dem ein Krankenhaus und eine Kurzzeitpflegeeinrichtung bei der Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zusammenarbeiten, um den Verbleib pflegebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. Oder ein Projekt zur Kurzzeitunterbringung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Pflegegrad in Pflegefamilien.

„Wir wollen hilfreiche Angebote in der Fläche schaffen und den Menschen mit Unterstützungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf dabei helfen, weiterhin ein möglichst selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen zu können“, sagte MdL Martin Hahn.