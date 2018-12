Die Brücke zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach ist für den Verkehr freigegeben. Und das, ganz ohne die Straße erneut zu sperren.

Entgegen der Mitteilung, dass die Straße zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach noch vor Weihnachten halbseitig gesperrt werden müsse, haben die Firma Storz aus Tuttlingen und die Deges GmbH, die für die Koordination der Bundesstraßenbaustelle zuständig ist, die Brücke auch ohne Sperrung fertiggestellt. Allein ein Asphaltkeil auf jeder Seite der Umfahrung (im Bild im vorderen Bereich Mitte) reichte aus, um die Brücke bei laufendem Verkehr an die Straße anzuschließen. „Für die Anbindung der Brücke ans Straßennetz haben wir die Bauabläufe noch einmal angepasst und zusätzliche Provisorien geschaffen, also sozusagen ein Stück zusätzliche Fahrbahn hergestellt“, sagt Lutz Günther, Sprecher der Deges GmbH. So konnte der Verkehr aus dem Baufeld herausgehalten werden, und die angekündigte Sperrung war nicht notwendig. Seit Diestagabend läuft der Verkehr auf der Brücke vorerst mit Tempo 30 in beide Richtungen.

In der kommenden Woche ist dann von Montagmorgen bis Freitagabend noch einmal eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung notwendig, um die Schutzplanken anbringen zu können. „Insgesamt konnten wir durch den optimierten Bauablauf aber die Einschränkungen von den zunächst geplanten etwa drei bis vier Wochen auf eine Woche reduzieren“, so Lutz Günther weiter.

Die nächsten Schritte sind jetzt das Zurückbauen der Umfahrung sowie die Ergänzung des Radwegs.

Die Anlieger und Geschäftsleute aus Unterraderach und Raderach oder Markdorf, die diese Strecke sehr häufig für den Weg in die Stadt nutzen, danken es. Sie hatten im Sommer unter einer sechswöchigen Vollsperrung zu leiden. Das Material, das für die Umfahrung genutzt wurde, wird demnächst in anderen Brückenbauwerken verfüllt.