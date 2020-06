Die Bodo-E-Card gilt ab Juli auch auf dem Katamaran

Ab Mittwoch, 1. Juli, ist die E-Card des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbundes (Bodo) auch auf dem Katamaran gültig. Sie garantiert die Überfahrt zum besten Preis und macht auch die Weiterfahrt in und aus dem gesamten Verbundgebiet einfach und günstig, verspricht die Katamaran-Reederei.

„Über drei Landkreise hinweg, im Scheckkartenformat, übertragbar, mit ‚best price Garantie‘ und nun auch übern See – die Bodo-E-Card ist einfach top“, sagt Katamaran-Geschäftsführer Norbert Schültke bei der Einweihung des neuen E-Card-Terminals im Friedrichshafener Hafen. Er ist laut Pressemitteilung überzeugt von der elektronischen Bezahlkarte, die bereits im gesamten Verbundgebiet – den Landkreisen Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg – einwandfrei funktioniert. „Kontaktloses Bezahlen wie mit der Bodo-E-Card ist aktueller denn je“, so Schültke. Die Karte bringe zudem noch einen dauerhaften Rabatt von zehn beziehungswewise 20 Prozent – ab Mittwoch auch auf dem Katamaran.

Bereits Ende 2017 wurde die E-Card eingeführt. Seitdem wächst die Zahl der Nutzungsmöglichkeiten. Das System ist einfach: eine Karte, ein Check-In-Check-Out-System, eine monatliche Abrechnung. „Inzwischen sind mehr als 15 000 dieser Karten im Umlauf, Tendenz steigend – gerade in den letzten Monaten“, so Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler, Geschäftsführer. Die Karte komme gut an, erst recht jetzt zu Corona-Zeiten. „Ohne Bargeld, ohne Tarifcheck, einfach in der Handhabung, und das auch über unterschiedliche Verkehrsmittel hinweg – das sind gute Argumente“, so der Verkehrswirtschaftler.

Mit der Integration des Katamarans gewinnt die Karte an Attraktivität – für Einwohner und Touristen. Denn die Karte gilt im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes inklusive der darin befindlichen Stadtverkehre. Aber auch für den Katamaran bringe die Karte Vorteile: Fahrgäste können nun von Konstanz kommend in Friedrichshafen ganz einfach umsteigen auf Zug oder Bus. Genauso gilt natürlich: Aus dem gesamten Bodo-Gebiet kann man nun in Friedrichshafen auf den Katamaran umsteigen und nach Konstanz fahren. „Die Partnerschaft von Bodo und dem Katamaran ist eine große Bereicherung für Tagesausflügler und Shoppingfans sowie ein tariflicher Brückenschlag über den See“, sagt Jürgen Löffler.

Fahrgäste des Katamarans, die mit der Bodo-E-Card reisen, brauchen sich zukünftig auch keine Gedanken mehr über Tarife zu machen. „Mit der E-Card fährt man immer zum günstigsten Tarif“, versichert Christoph Witte, Geschäftsführer bei der Katamaran-Reederei Bodensee. „Fährt man nur einen Weg mit dem Katamaran über den See, so berechnet die E-Card schon den günstigen Mehrfahrtentarif. Fährt man am selben Tag noch zurück, so sucht sich das System das entsprechende Sonderangebot, mit dem man vor allem im Herbst und Winter bis zu 40 Prozent sparen kann.“

Die E-Card ist in der bodo-Geschäftstelle in Ravensburg oder online unter bodo-ecard.de erhältlich. Einmal beantragt, ist sie innerhalb weniger Tage beim Kunden. Über die Höhe des Guthabens entscheidet der Nutzer. Je nach Auftrag lädt sich die Karte immer wieder von selbst auf, wenn das Guthaben auf der Karte unter einen gewissen Betrag sinkt. Karteninhaber können jede Fahrt im Kundenportal nachvollziehen. Die Online-Abrechnung gibt es monatlich. Ein weiterer Vorteil: die Karte ist übertragbar, kann also innerhalb der Familie oder an Freunde weitergegeben werden. Mehrere Personen gleichzeitig können jedoch nicht mit einer Karte fahren. Hier empfiehlt es sich, mehrere Karten zu beantragen, die auf ein Kundenkonto zugreifen.