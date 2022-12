Die Blisshards: Mitreißend und anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Welcher Sportverein kennt diese Situation nicht: Die Trikots sind verschlissen, neue müssen her. Man nimmt sich einen Katalog, sucht sich Neue aus und bestellt. Und genau das haben die Blisshards anders gemacht. Sie haben ihr Trikot in Verbindung mit dem Ausrüster selbst gestaltet. Die Ersten Mannschaften sind bereits ausgerüstet und spielen in der neuen Kleidung.

Die Idee reifte vor rund einem Jahr. Die Handballspielgemeinschaft Friedrichshafen/Fischbach brauchte für einige Mannschaften neue Trikots. Und da kam die Frage auf: „Welche sollten es sein?“ Die Verantwortlichen gingen auf den Ausrüster Hummel zu. Schnell wurde klar, dass hier etwas ganz Besonderes und Eigenes gestaltet werden sollte – und das für alle Teams. Viele Ideen wurden entwickelt, besprochen, verworfen und wieder für gut empfunden. Diese kreative Phase dauerte rund fünf Monate, bis sich das Projektteam auf eine Linie einigen konnte. Partner wurden mit ins Boot geholt.

Im Oktober 2022 war es dann endlich soweit. Unsere ersten Mannschaften konnten in den neuen Trikots auflaufen. Zug um Zug werden alle Teams damit ausgerüstet. Auch hier kann man sehen: Die Blisshards sind mitreißend und anders.