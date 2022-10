Die Blisshards - mitreißend und anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das kann sich doch mal so richtig sehen lassen: Die HSG Friedrichshafen-Fischbach hat rund fünfzehn Jugendmannschaften mit über zweihundert SpielerInnen zur neuen Saison am Start. Sie werden von rund 30 Trainer- und BetreuerInnen weiterentwickelt. Damit kann die HSG mit Fug und Recht behaupten: Wir haben eine der größten Jugendabteilungen am Bodensee. Verantwortlich auch für diesen Bereich ist der Sportliche Leiter Alex Stehle.

Alex ist mit seinem fünften Lebensjahr zum Handball in Friedrichshafen gekommen. Er durchlief alle Altersklassen und hat nie „seinen“ Verein verlassen. Der Vollblut-Handballer hat jahrelang in der ersten und zweiten Männermannschaft gespielt. Als aktiver Spieler hat er vor rund sieben Jahren aufgehört. Früh setzte er sich auch im Betreuer- und später im Trainerbereich für - wie wir finden - die geilste Sportart der Welt ein. Das macht er seit rund zehn Jahren und hat so gut wie alle Altersklassen trainiert. Er wurde Jugendleiter und übernahm die sportliche Leitung zum Beginn dieser Saison.

Alex Stehle sagt: „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung als sportlicher Leiter. Ich habe das Angebot sehr gerne angenommen, weil ich mit viel Herzblut bei den Blisshards bin. Ich möchte den Verein gerne weiter nach vorne bringen. Ich möchte gut ausgebildete Trainer gerade auch im Jugendbereich haben. Hier werden die Grundlagen für die weitere Entwicklung gelegt. Wir werden junge Trainer so fördern, dass sie talentierten HandballerInnen soviel Rüstzeug mit an die Hand geben, dass sie es weit bringen können. Ich möchte mit Mannschaften unserer Blisshards auf Verbandsspielebene unterwegs sein. Das schaffen wir eben nur mit qualifizierten TrainerInnen. Gut ausgebildete und talentierte SpielerInnen müssen an unseren Verein gebunden werden, damit wir unsere Seniorenmannschaften qualitativ weiter nach vorne bringen können.

Ich persönlich bin sehr optimistisch. Wir haben viele Kids, die gerne bei uns spielen. Über zehn Trainer von uns waren bei der Dezentralen Kinderhandballausbildung dabei und haben vieles mitgenommen. Sie werden in Zukunft noch besser und intensiver begleitet und unterstützt. Wir schaffen das. Wir sind eine tolle Gemeinschaft: Eben die Blisshards.“