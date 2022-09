Die „Blisshards“ gibt’s jetzt zum Kleben

Die Spieler der „Blisshards“, der HSG Friedrichshafen-Fischbach, gibt es jetzt wie große Sportler-Stars als Sticker fürs Sammelheft bei Edeka Sulger. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit. Verkaufsbeginn ist am 3. September.

Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der eigene Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „großen Stars“ des Sports gilt, wird für die Handballer der HSG Friedrichshafen/Fischbach ab Samstag, 3. September, Realität. Dann startet exklusiv bei Edeka Sulger der Verkauf der individuellen Alben. So kann sich jedes Mitglied beim Einkauf seine Teamkollegen in Stickerform nach Hause holen.

Umgesetzt wird die Sammelaktion mit dem Berliner Start-up „Stickerstars“, mit dem Ziel, ein für den Verein komplett kostenloses Sammelprojekt auf die Beine zu stellen. Fans können das Projekt so unterstützen: Jeweils zwei Euro pro verkauftem Album sowie Erlöse durch Werbeseiten fließen direkt in die Kasse des Vereins und komplettieren damit auch finanziell den Mehrwert des Projekts.

Ab Sammelstart sind dann für zehn Wochen viele verschiedene Sticker von Spielern, Trainern und anderen Mitgliedern in den Nostalgie erweckenden recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern. Die individuell kreierten Sammelhefte im Vereins-Look gibt es exklusiv bei Edeka Sulger in Ailingen, Bodenseestraße 13, sowie in Fischbach, Kapellenstraße 29.

„Mit der Realisierung dieses einzigartigen Projektes unterstützt jedes Album unsere Vereinskasse. Somit können wir zukünftig weitere Vereinsprojekte schneller und einfacher umsetzen“, schreibt der Verein im Vorwort des Sticker-Albums. Das Album und die Sticker sind bis zum 12. November erhältlich.

Zum Verkaufsstart gibt es am Samstag, 3. September, von 15 bis 18 Uhr bei Edeka Sulger in Ailingen eine Kick-Off-Veranstaltung. Dabei wird vor dem Markt gegrillt. Die Handballer und das Team von Edeka Sulger freuen sich auf die Besucher, heißt es in der Mitteilung abschließend.