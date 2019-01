Fast geschafft: Mit Ioniq hat die Wagner Group Markdorf ein Start-up, ein neues Unternehmen, gegründet, das zur weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik (CES 2019) in Las Vegas eingeladen wurde. Ohne sich zu bewerben, wurde Ioniq für den Edison Award 2019 in New York nominiert. Und angefangen hat alles in der Zeppelin-Universität Friedrichshafen (ZU). Da trafen sich Valentin Langen und Ulrich Hutschek im „freiraum“, der Förderplattform der Wagner Group Markdorf für Startups im Gründerzentrum der Uni, dem „Pioneer Port“.

Heute stehen Valentin Langen und Philipp Groß mit ihrem Produkt vor großen Herausforderungen. Sie bieten Körperpflegesysteme, Mückenschutz, Sonnencreme und anderes mit spezieller Technologie – die Beschichtung des Menschen sollte von denen, die Marktführer im Beschichten von Autofelgen und Formel-I-Wagen sind, beherrscht werden. Den Weg dazu hat damals Guido Bergman, Mitglied der Geschäftsleitung in der Wagner Group geebnet. Er hat Innovationen zugelassen, hat die Mitarbeiter machen lassen – und die haben geliefert.

Valentin Langen kennt das Geheimrezept: „Schon beim Auftrag der Lotion mit der Hand wird die Beschichtung, wie sie nötig wäre, zerstört.“ Also haben die Wagner-Leute etwas anderes entwickelt und damit schon vor der Einführung am Markt internationale Beachtung gefunden. „Stellt euch vor, 40 Prozent unserer beschichteten, technischen Anlagenteile oder Felgen wären defekt beschichtet. Das geht gar nicht“, appellierte Valentin Langen damals an die Kollegen. Heute ist mit Ioniq ein System entwickelt, mit dem die Nutzer ihre Haut „beschichten“ können, ohne sich die Hände einzucremen, mit der Garantie, dass Sonnencreme oder Mückenschutz auch auf der Haut und nicht auf der Kleidung landen, und intelligent gesteuert durch eine App, die auf dem Smartphone mitlaufen kann. Das funktioniert durch die magnetische Aufladung der Haut, die die Partikel aus der Flüssigkeit, die versprüht wird, anzieht. „Ioniq hat inzwischen ein sehr dynamisches und internationales Expertenteam gewinnen können und wächst stetig. Durch die Förderung der Wagner Group ist es uns gelungen, das Ioniq One Sprühgerät mit einer innovativen magnetischen Hauttechnologie zu entwickeln“, schreibt Valentin Langen auf der Internetseite des Startups.

Durch diese Technologie könnten die eigens dafür entwickelten Kosmetikprodukte durch die erzeugte Anziehungskraft zwischen der Haut und der Flüssigkeit auf den ganzen Körper gesprüht werden, ohne Stellen zu übergehen und das selbst bei starkem Wind. Auch bislang mit den eigenen Händen unerreichbare Stellen können auf diese Weise „beschichtet“ werden.

Die erste Veröffentlichung dieser Erfindung in der Schwäbischen Zeitung im Juni dieses Jahres führte schnell zu einem steigenden Bekanntheitsgrad des Projektes. Heute stehen die beiden Gründer des Startups Ioniq, Valentin Langen und Philipp Groß, vor der Markteinführung und Serienfertigung des Gerätes, das über verschiedene Kartuschen auch gleich mehrere Arten von Körperpflegeprodukten nutzbar macht. Das Gerät reinigt sich selbst, so dass bei der Nutzung eines Mückenschutzes nicht erst noch ein paar Tropfen Sonnenmilch aus dem Zerstäuber kommen. Die Mittel sind 100 Prozent vegan, korallenrifffreundlich und ohne Tierversuche entwickelt worden.

Es wird noch dauern

Bis das Gerät und die Pflegeprodukte jedoch auf den Markt kommen werden, wird es noch etwas dauern. Digital ist bereits eine breite Öffentlichkeit angesprochen, das kleine Startup ist zu großen Inovations-Awards eingeladen worden und will die jetzt auch mit Erfolg bestehen. Philipp Groß dazu: „Aus 7000 Bewerbern sind 30 ausgesucht worden und wir sind dabei, ohne uns selbst überhaupt beworben zu haben.“ Die Preisverleihung dieses Edison Awards wird im April in New York stattfinden und Langen wie auch Groß hoffen, dabei zu sein.

Im Januar steht Las Vegas auf dem Stundenplan von Ioniq, dann werden die Ergebnisse des Last Gadget Standing bekannt gegeben. Anschließend hoffen Langen und Groß auf die Serienproduktion und die Markteinführung im Herbst.

Ein wenig abhängig von der Gunst des Publikums sind sie beim Last Gedget Standing in Las Vegas. Dort kann das Publikum und damit jeder, der einen Internetzugang hat, schon heute mit entscheiden. „Wir hoffen, dass die Menschen in der ganzen Region, aber auch darüber hinaus, uns dort ihre Stimme geben“, sagt Valentin Langen. 20 ausgewählte Produkte dieser weltgrößten Verbrauchermesse stehen zur Wahl, die Erfindung vom Bodensee ist dabei.

Die Auswirkungen dieses Startups stellt die Wagner Group schon heute fest. Durch die Innovation, die im Unternehmen ermöglicht wurde, hat sich auch die Struktur der Bewerber gewandelt. „Wir bekommen auch bei Ioniq heute mehr und bessere Bewerbungen als zuvor“, sagt Valentin Langen. Der Schritt in diese innovative Richtung scheint sich also sowohl für die Wagner Group wie auch für das neue Unternehmen gelohnt zu haben. Auch wenn der Bereich Körperpflege für die Industriegeschichte nicht ganz so neu ist, wie es erscheint. In den 1950er- und 1960er- Jahren gab es schon einmal einen Versuch in der Haarkosmetik.