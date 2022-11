Die Beleuchtung hängt: Es weihnachtet mehr oder weniger

So langsam kommen Festgefühle auf: Ein paar Hütten für die Bodensee-Weihnacht, die am Freitag, 25. November, eröffnet wird, stehen bereits. Jetzt kommt auch noch die Weihnachtsbeleuchtung dazu. Um Energie zu sparen, sind die Leuchtzeiten in diesem Jahr allerdings reduziert.

Leuchtzeiten nur zwischen 16 und 22 Uhr

Normalerweise lässt die Stadt die Beleuchtung von 21. November bis 8. Januar täglich zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 22 Uhr brennen. Am Zeitraum ändert sich 2022 nichts, wohl aber an den Uhrzeiten. Morgens bleiben die Lämpchen ganz aus, nachmittags gehen sie eine Stunde später an. Eine Weihnachtsbeleuchtung gibt es in Friedrichshafen 2022 also zwischen 16 und 22 Uhr.