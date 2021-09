Die Barmer unterstützt Alleinerziehende – Kommunen können Förderantrag stellen

Kommunen in Baden-Württemberg, welche die Gesundheit von Alleinerziehenden und deren Kindern fördern möchten, können dafür eine finanzielle Unterstützung von der Barmer erhalten. Das gibt die Krankenkasse in einer Pressemitteilung bekannt. Dafür hat die Barmer das Präventionsprogramm „wir2“ verlängert. Bereits seit drei Jahren bieten die Krankenkasse und die Walter Blüchert Stiftung das Bindungstraining für Eltern und Kinder an. „Das Elterntraining ‚wir2‘ soll Alleinerziehenden mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren dabei helfen, achtsam mit sich und ihrer Gesundheit umzugehen. „Wir ermuntern die Kommunen dazu, ‚wir2‘ als eine Chance für mehr Gesundheit zu nutzen“, sagt Maria Di Canto, Regionalgeschäftsführerin der Barmer in Friedrichshafen. Zumal die Corona-Pandemie alleinerziehende Eltern und Kinder vor zusätzliche Herausforderungen stelle.

Interessierte Kommunen könnten bis Ende des Jahres 2022 einen Förderantrag bei der Barmer stellen. Da das jährliche Förderbudget begrenzt sei, entscheide das Eingangsdatum des Antrags über die Teilnahme am Präventionsprogramm.