Gregor und Veit Hübner machen mal wieder Station in der alten Heimat, der Jazzport Friedrichshafen ist Gastgeber im gut gefüllten Amicus. Dort lässt der ehrenamtlich tätige Verein jeden Donnerstag regionale Größen spielen – ohne Eintritt, der Hut geht um. Los geht’s mit einer moderaten „Night In Tunisia“, bei der sich die Band noch in der Findungsphase befindet: Allzu viel geprobt hat das Quintett sicher nicht, aber bei der Qualität der Musiker geht das auch so, vor allem mit bekanntem Material.

Die Brüder sind in Stuttgart geboren und haben am Ravensburger Spohn-Gymnasium Abitur gemacht. Beide haben den Baden-Württemberger Landesjazzpreis gewonnen und spielen sehr gerne miteinander: Die Hübners gehören zu den Aushängeschildern des Jazz im Ländle. Doch während Veit in Stuttgart blieb und hier zu den besten Kontrabassisten zählt, ging der etwas ältere Violinist Gregor in die weite Welt hinaus: Er hat die letzten 20 Jahre hauptsächlich in New York gelebt und dort mit der Crème de la crème gearbeitet. Im Jazz denke man an Richie Beirach, Dianne Reeves oder Charlie Mariano.

Die Brüder haben sich mit renommierten Musikern aus der Region verstärkt: Saxofonist Martin Kerber ist hauptmusikalisch mit seinen Kerberbrothers auf der Suche nach der Schnittmenge von Alpenklängen und Jazz, auch Lothar Kraft am Piano und der unauffällig aber sehr präzise agierende Thomas Scholz am Schlagzeug sind in der Szene bestens bekannt. Das Projekt heißt „The Jazz Violin“ – klar, dass Gregor Hübner als Hauptsolist agiert und seine am nächsten Tag herauskommende neue CD „El Violin Latino 3“ vorstellt: Das Yoruba-inspirierte Stück spielt er allein, lediglich von knusprig-elektronischen Sounds begleitet. Die ganze Band verwandelt dann eine allseits bekannte Nocturne von Chopin vom langsamen Walzer in flotten Swing – die Hübner-Brüder sind als Crossover-Künstler bekannt und verknüpfen gerne Jazz mit Klassik und Latin.

Auch Veit hat seinen Solo-Auftritt: Er sampelt Bass-Linien und schafft somit mehrere Ebenen, über die er dann improvisiert – sowohl gezupft wie mit dem Bogen erweist er sich als veritabler Virtuose, wie er über das gesamte Konzert mit die interessantesten Soli abliefert – trotz dreier gebrochener Rippen. Gregor Hübner und Martin Kerber sind gleichauf, Kraft und Scholz verharren etwas zu arg in der braven Begleiter-Rolle. Zwei Wermutstropfen: Von „The Jazz Violin“ als Konzept hätte man sich etwas mehr erwartet als ein paar Standards mit Geige, dargeboten von fünf guten Musikern, die mit etwas mehr Proben sicher viel mehr zustande gebracht hätten. Und das Ansage-Mikro klang grausig.