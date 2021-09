„Die Bahnhofsmission gehört einfach zu Friedrichshafen“

Die gute Laune aller Beteiligten passte so richtig zum herrlichen Spätsommerwetter. Beim „Hallo am Bahnhof“, zu dem das Diakonische Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee und der In Via Katholische Verband für Mädchen- und Frauenarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart als neue Träger für die Häfler Bahnhofsmission eingeladen hatten, gabs wirklich nur strahlende Gesichter. Die Nachricht, dass nach langem Ringen und Bemühen eine Lösung gefunden wurde, um die traditionsreiche Einrichtung auch in Zukunft mit Leben zu füllen, hatte sich bei allen Gästen natürlich bereits im Vorfeld herumgesprochen.

Zur Erinnerung: Zum 31. Oktober 2020 war die Häfler Bahnhofsmission nach 105-jähriger Geschichte geschlossen worden, weil sich der damalige Träger, der „Verein für internationale Jugendarbeit“ (VIJ) zurückzog und diesen Schritt mit seit mehreren Jahren anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten begründete. Seither hatte es viele Gespräche mit potentiellen Partnern und Sponsoren gegeben. Bereits im Juni hatte der Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats finanzielle Unterstützung für einen künftigen gemeinnützigen Träger signalisiert und einen jährlichen Zuschuss von bis zu 30 000 Euro zugesagt. „Friedrichshafen macht sich bereit. Bereit dafür, wieder Anlaufstelle zu sein, Halt zu geben und ein offenes Ohr zu haben für viele Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen“, sagte jetzt Bürgermeister Andreas Köster vor zahlreichen Gästen am Gleis 1. „Die Bahnhofsmission ist ein wichtiges Element im sozialen Raum“, so auch die Einschätzung von Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Landkreises. „Sie ist ganz nah dran am Menschen und erfüllt ihrer Aufgabe sehr niederschwellig.“

Zu den Personen, denen in den Räumen der Bahnhofsmission Gutes widerfahren ist, gehört Christa Fischer. „In schlimmen Zeiten der Krankheit wurde ich hier wie in einer Familie aufgefangen und bin immer auf Leute getroffen, die ein gutes Wort hatten und einfach für mich da waren“, sagt sie dankbar. Ganz ähnlich äußert sich ein weiterer ehemaliger Gast der Bahnhofsmission. „Wir waren hier eine kleine Gemeinschaft, in der man immer Hilfestellungen bekommen hat“, sagt der 81-Jährige und fiebert dem Tag der Wiedereröffnung entgegen.

Neben einer hauptamtlichen Personalstelle mit 50 Prozent Beschäftigungsumfang werden für eine verlässliche Arbeit am Bahnhof vor allem auch ehrenamtliche Kräfte gebraucht. Vor der Schließung hat sich Ulrike Mangold zehn Jahre hier freiwillig engagiert – und sie will es wieder tun. „Mir ist das Engagement für die Bahnhofsmission zur Herzensangelegenheit geworden“, sagt sie. Dem kann Petra Höflinger nur zustimmen. „In der Bahnhofsmission wird niemand vergessen. Für mich ist die ehrenamtliche Arbeit eine erfüllende Aufgabe“, betont sie. „Die Bahnhofsmission vermittelt Heimat und gehört einfach zu Friedrichshafen“, ergänzt Peter Richter – er zählt bereits seit elf Jahren zu den ehrenamtlichen Helfern.

„Der heutige Tag bringt endlich Licht ins Dunkel“, freuen sich Pfarrer Ralf Brennecke und Olivia Schmid im Namen der neuen Träger. Noch ist aber ein wenig Geduld angesagt. Wegen umfangreicher Bauarbeiten und Umbaumaßnahmen am Stadtbahnhof ist mit einer Wiedereröffnung der Bahnhofsmission erst im Mai 2022 zu rechnen.