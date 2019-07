Die halbseitige Sperrung auf der B31 zwischen Friedrichshafen-Fischbach und der Kreuzung am Landratsamt ist aufgehoben. Seit 11.45 Uhr am Freitag, 26. Juli, fließt der Verkehr hier wieder, wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt.

Seit Montag hatten Bautrupps auf dem Streckenabschnitt im Auftrag des Straßenbauamts Bodenseekreis dringend anstehende Schadstellen großflächig ausgebessert. Es wurden 5000 Quadratmeter Asphalt eingebaut.