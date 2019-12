„Die Automobilindustrie steht unter Druck“ - ZF informiert Rentner über aktuelle Lage

Einen stimmungsvollen Jahresausklang haben laut Pressebericht mehr als 900 ZF-Rentner bei der traditionellen Weihnachtsfeier am Standort Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus gefeiert.

Vorstandsmitglied Wilhelm Rehm bedankte sich bei den ehemaligen Mitarbeitern für ihr Kommen – und warf einen Blick darauf, wie ZF den aktuellen Herausforderungen begegnen will.

„Die Automobilindustrie steht unter Druck“, erklärte Rehm mit Blick auf sich abkühlende Märkte, nachlassende Umsätze bei Verbrennern und steigende Rohstoffpreise. „Wie gehen wir mit diesen Tatsachen um?“, fragte er sich und sein Publikum und gab die Antwort gleich selbst.

Wer weiß – vielleicht werden Sie in ein paar Jahren in einem solchen Shuttle zur Weihnachtsfeier chauffiert. Wilhelm Rehm

„Indem wir uns auf unsere Stärken besinnen“ – allen voran die Technologieführerschaft. Deshalb investiere der Konzern gerade jetzt in die Zukunft. Ein Beispiel sei die beabsichtigte Übernahme des Nutzfahrzeugbremsen-Herstellers WABCO, die die Weichen dafür stelle, um vom anhaltenden Logistikboom zu profitieren.

Sehr bald würden zudem selbstfahrende Shuttles auf Friedrichshafens Straßen fahren – Resultat der Mehrheitsbeteiligung am niederländischen Spezialisten 2getthere. „Wer weiß – vielleicht werden Sie in ein paar Jahren in einem solchen Shuttle zur Weihnachtsfeier chauffiert“, kündigte Wilhelm Rehm an.

Auch die Elektromobilität bleibt dem Bericht zufilge ein Schwerpunkt: mit Konzepten wie dem „Volkshybrid“ und Investitionen in Standorte, auch den Stammsitz.

So wie die ZF-Rente für die ZF-Rentner auch im Jahr 2020 sicher ist, so sicher sollen die Arbeitsplätze für die aktiven ZF-Beschäftigten sein. Betriebsratsvorsitzender Achim Dietrich

Als Kompass diene dabei die Strategie „Next Generation Mobility“. Wobei klar sei: „Wir müssen das, was wir ausgeben und investieren wollen, selbst verdienen.“

„So wie die ZF-Rente für die ZF-Rentner auch im Jahr 2020 sicher ist, so sicher sollen die Arbeitsplätze für die aktiven ZF-Beschäftigten sein“, betonte Betriebsratsvorsitzender Achim Dietrich.

3550 Rentner am Standort

„Sicherheit zu stiften angesichts der Unsicherheit auf den Märkten, bei den Kunden, bei den Konsumenten, sei für den ZF-Vorstand eine Herausforderung. Aber wie sagte schon Graf Zeppelin: Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen.“

Auf viel Gelungenes blickte Hans Collenberg im Namen der derzeit etwa 3550 Rentner am Standort zurück, teilt das Unternehmen mit. „Es hat ZF immer ausgezeichnet, dass alle Ebenen viel Eigenverantwortung übernommen haben und dadurch kollegial und gemeinsam anstehende Herausforderungen gemeistert haben“, so Collenberg, der drei Jahrzehnte lang in leitenden Positionen für den Konzern tätig gewesen war.

Musikalisch untermalt wurde die Feier vom ZF-Werksorchester unter Leitung von Thomas Riether.