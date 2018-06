Die „Arlos“ holen den Premieren-Cup

Mit einem spannenden Finale und zehn begeisterten Mannschaften hat die Katzenzunft Kippenhausen am Samstag ihr „1. Kippehuser Jedermannsturnier im Völkerball“ beendet. Die Arlos aus Immenstaad gewannen das Endspiel, die Moorhühner aus Kippenhausen den Preis des Publikums für das originellste Kostüm.

„Das Feld hat zwei Hälften und der König hat drei Leben.“ Mit einer ausführlichen Information des Völkerball-Schiedsrichters Fabian Kohl - im richtigen Leben Fußball-Schiri und Guggenbichler aus Ittendorf - zu den Spielregeln des Turniers ging es am späten Samstagvormittag los. Und genauso fair und rücksichtsvoll ging es weiter.

Fünf Spieler plus König bilden eine Mannschaft, zehn Mannschaften wollten gegeneinander antreten. In zwei Gruppen wurde gegeneinander gekämpft – wie bei der Fußball-WM.

Die Schalmeien hatten eine Mannschaft gestellt, die „Kids“, die „Kippis“, die „Wild Cats“ und die „Moorhühner“ aus der Narrenzunft. Aus Friedrichshafen war der Buchhorn-Clan in Schottenröcken angetreten und der Motorrad-Stammtisch „Pejam“. Aus Immenstaad waren die „Attraktiven Herren“ vom TuS Immenstaad und die „Arlos“ mit Rasta-Locken von der Fasnets-Bar dabei. Auch dieNarrenzunft der Guggenbichler aus Ittendorf hatte eine Mannschaft geschickt.

Extra für das Jedermannsturnier eingesät und gepflegt wurde bereits Wochen zuvor eine Wiese an der Altenbergstraße. Die richtigen „Dodge“-Bälle hatten die Organisatoren extra in den USA bestellt.

Auch für die Bewirtung hatte die Katzenzunft perfekt vorgesorgt. Leckeres vom Grill, Pommes, Eis, selbstgebackene Kuchen und Kaffee sowie verschiedene Getränke gingen über die Theke im Schatten des weißen Zeltes. Für die Kleinen gab es nebenan auch noch eine Hüpfburg.

Die Beschallung mit energiegeladener Turniermusik lag bei Ortsvorsteher Martin Frank. Er wechselte sich mit Vorstand Pascal Bochenek am Mikrofon ab.

Beide stärkten den Kampfgeist im Turnier mit ihren kompetenten und witzigen Moderationen. Bochenek bedankte sich bei seiner Katzenzunft für die engagierte Hilfe bei der Organisation und Ausrichtung des Turniers. Mit einfallsreichen Einlaufliedern wurde jede einzelne Mannschaft begrüßt und vorgestellt.

In 24 Begegnungen zeigten die Mannschaften, was in ihnen steckt – unabhängig von der Altersklasse und unbeeindruckt von den gnadenlosen Sonnenstrahlen.

Im spannenden Finale standen sich Arlos und Buchhorn-Clan gegenüber. Zwei Leben hatte der Arlo-König noch als der Buchhorn-Clan endgültig sein drittes Leben lassen musste.

Mit dem Applaustest wurde der Preis für das originellste Mannschafts-Kostüm entschieden. Den durften die „Moorhühner“ aus Kippenhausen mit ihren witzigen weißen Hühner-Kappen für sich verbuchen. Die Arlos nahmen den Wanderpokal mit nach Hause.

Im kommenden Jahr beginnt das Turnier aufs Neue, die Zweitauflage der Veranstaltung ist beschlossene Sache. „Das haben wir uns mit dem Wanderpokal ja selbst eingebrockt“, freute sich Katzen-Chef Pascal Bochenek am Ende.

„Ziel erreicht“ hieß es für ihn: Ein gemütlicher, ungezwungener Hock mit viel Spaß für die ganze Familie sollte das erste Jedermannsturnier werden, und das haben die Teilnehmer und Gäste auch so erlebt.

„Ein sympathischer Beitrag für das Dorfleben“, lautete das freundliche Urteil von Ortsvorsteher Martin Frank. Also im nächsten Jahr auf ein Neues.