Die Aqua-Fisch präsentiert Trends rund ums Angeln

Angeln, Fliegenfischen und Aquaristik – die Messe Aqua-Fisch öffnet von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. März, ihren Tore auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen. Einen Überblick über die diesjährigen Trends gaben die Veranstalter bei einem Pressegespräch am Donnerstag.

Bei der 28. Aqua-Fisch präsentieren 175 Aussteller aus 14 Nationen alles rund ums Thema „Fisch“ – auch farbenfrohe Kampffische sind darunter. Diese züchtet Sabrina Dichne, die Mitglied des Kampffischvereins Betta Helvetia. „Es gibt immer Trends in der Farbgebung der Fische“, sagt sie. Besonders beliebt seien derzeit unter anderem die Nemos, auf deren Schuppenkleid Rot- und Orangetöne dominieren. Dichne gefällt an den Tieren besonders, dass sie alle individuell sind. „Jeder Fisch ist anders. Nicht nur das Aussehen, sondern auch der Charakter ist bei jedem Fisch unterschiedlich“, sagte sie. Die Mitglieder des Vereins stellen mehrere Tiere aus und versteigern diese auch am Samstag und Sonntag.

Enrico di Ventura ist amtierender Weltmeister im Raubfischangeln. „Der Reiz am Unbekannten und die Vorstellung, einem Fisch nachzustellen, der andere jagt, macht für mich das Raubfischangeln aus“, sagte er. Er gibt den Messebesuchern bei Vorträgen wie „Auf der Suche nach Fisch“ Einblicke in das moderne Spinnfischen von Hechten.

Tipps zum Fischen

Sein Kollege Stepahn Gockel gibt in seinem Vortrag Tipps zur richtigen Platzwahl, Montage, Technik und Köderwahl und wird in diesem Zuge auch auf gewässerspezifische Besonderheiten eingehen. Die EFFA (European Fly Fishing Association) hält auf der Messe ihren internationalen Wettbewerb im Fliegenbinden ab. Wer noch nicht so fit in diesem Bereich ist, kann an dem Workshop von Markus Kunter teilnehmen, der die Interessierten in die Welt des Fliegenbindens einführt.

Für Angler und Fliegenfischer ist die Halle A 7 eine Anlaufstelle. Dort präsentieren die Aussteller Ausrüstung, Boote und Angelreisen und Angelbedarf, aber auch Räuchergeräte. In der Halle B 5 dreht sich alles ums Thema „Aquarium“ dort können sich Aquarianer mit Zubehör wie Wasserpflanzen, Beleuchtung und anderen Dekorationen eindecken. Für Reptilien-Freunde gibt es zudem einen Terraristik-Bereich. Dort können sich Liebhaber von Terrarium-Bewohnern über Schlangen, Frösche, Echsen und Spinnen austauschen. Wer den Fisch lieber auf dem Teller mag, statt im Wasser, der ist ebenfalls in Halle 7 richtig. Dort kocht der Profi-Angler und Buchautor Jörg Strehlow in seiner Show-Küche. Dreimal am Tag präsentiert Strehlow wie Fische wie Brassen, Karpfen, Rotaugen oder Grundeln aus heimischen Gewässern schmecken können.

Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg präsentiert auf der Messe den Atlantischen Seelachs als Fisch des Jahres. „Der Lachs ist sehr stark gefährdet. Dafür wollen wir ein Bewusstsein schaffen“, sagte Ingo Kramer, Geschäftsführer des Verbandes. Daneben gibt es die Möglichkeit, am Fliegenfischerpool den richtigen Wurf zu trainieren.Hans Spinnler demonstriert dort unterschiedliche Wurftechniken.

Für die kleinen Messebesucher bietet die Aqua-Fisch ein Mitmachprogramm an: Die Nachwuchsangler können an einem Becken erproben, wie sie geschickt mit der Angelrute umgehen können. Bei einer Fisch-Rallye können sich unter Beweis stellen, wie viel sie über Fische wissen und im Kinderkino können die kleinen Besucher eine Verschnaufspause vom Messerundgang einlegen.