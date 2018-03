„Die Anfängerin“ schlittert im Kino Studio 17 übers Eis

„Die Anfängerin“ ist der Titel der humorvollen und späten Coming-of-Age-Geschichte der Ärztin Annebärbel, die mit fast 60 Jahren wieder zu den Schlittschuhen greift, um ihren Kindheitstraum vom Eiskunstlaufen wahr zu machen.

Das Kino Studio 17 präsentiert die Komödie ab Donnerstag, 22. Februar. Im Film geht es um Annebärbel Buschhaus, die schon als Kind davon träumte, Eiskunstläuferin zu werden. Doch sie schlug einen anderen Weg ein und wurde erfolgreiche Ärztin. Wirklich glücklich ist Annebärbel damit jedoch nicht: Ihren Job erledigt sie routiniert und die Ehe mit ihrem Mann Rolf ist lieblos. Das einzige, was in Annebärbels Leben wirklich zählt, ist die Meinung ihrer perfektionistischen Mutter und Vorgängerin in der Praxis.

Als sie schließlich von ihrem Mann verlassen wird, setzt sie zufällig wieder einen Fuß in die Welt des Eiskunstlaufens und beschließt kurzerhand, sich erneut die Schlittschuhe anzuschnallen, verrät die Vorschau des Veranstalters. Eines Tages trifft Annebärbel auf die etwa gleichaltrige Eiskunstlauf-Weltmeisterin aus den 70er-Jahren, was alte Wunden aufreißt.

Der Film ist am 22., 24., 25. und 26. Februar im Fallenbrunnen zu sehen. Filmbeginn ist um 20 Uhr, das Foyer öffnet um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro. Kartenreservierungen sind für das Studio 17 nicht möglich.