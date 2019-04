Die Aero in Friedrichshafen erlebt einen Höhenflug

Die Allgemeine Luftfahrt befindet sich im Steigflug – was sich auch bei der am Mittwoch in Friedrichshafen beginnenden Aero bemerkbar macht. 757 Aussteller aus 38 Ländern bedeuten eine neue Rekordbeteiligung und ein Plus um sieben Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2017. Damit untermauert die Aero auch ihren Status als europäische Leitmesse der Allgemeinen Luftfahrt.

Messegeschäftsführer Klaus Wellmann ging in einer Pressekonferenz am Dienstag noch ein bisschen weiter: Bezogen auf die Zahl der präsentierten Weltneuheiten sei die Aero für die Branche die wichtigste Messe weltweit. „Innovationen in dieser Ballung, das gibt’s auf keiner anderen Messe“, stellte Wellmann fest. Selbstbewusst äußerte sich auch Roland Bosch, Bereichsleiter der Aero. „Die Aero hat im Lauf der Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen, sie ist der Innovationsmotor für die Branche. Ohne die Aero wäre die allgemeine Luftfahrt nicht auf dem Level, auf dem sie heute ist“, so Bosch.

So hat man bei der Häfler Messe zum Beispiel frühzeitig erkannt, wie viel Potenzial beim Thema Elektromobilität auch in der Luftfahrt steckt. Zehn Jahre, nachdem die Aero mit der e-flight-expo die weltweit erste Plattform für Elektroflug eröffnet hat, sind E-Antriebe zwar noch immer ein Nischenmarkt. Doch das, was vor zehn Jahren noch als Science-Fiction belächelt wurde, nimmt immer konkretere Formen an. Als Weltpremiere wird zum Auftakt der Messe zum Beispiel das Lufttaxiprojekt AutoflightX vorgestellt.

Wer die Aero besucht, kann aber auch sehr weit zurückreisen in der Geschichte der Luftfahrt. So zeigt der traditionsreiche Hersteller Junkers eine Maschine, die auf den ersten Blick als Oldtimer wirkt. Tatsächlich feiert die F13, das weltweit erste komplett aus Metall gefertigte Flugzeug, in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Das ausgestellte Modell ist aber nagelneu – zusammengebaut von Hand und mit den gleichen Materialien wie vor 100 Jahren, aber mit moderner Technik unter der Haube.

Mit einem weltweiten Umsatzvolumen von rund 20 Milliarden US-Dollar ist die allgemeine Luftfahrt zwar eine relativ überschaubare Branche, allerdings eine mit stattlicher Spannweite: von der kleinen Drohne bis zum Hubschrauber, vom Ultraleichtflugzeug bis zum Businessjet. Innovationen zeigt die Aero in allen Bereichen – zum Beispiel den ersten Businessjet mit im Rumpf integriertem Fallschirm-Rettungssystem oder einen futuristischen so genannten „Nurflügel“, bei dem die Pilotenkabine in die Tragfläche integriert ist. Oder auch ein Segelflugzeug, das dank eines Hilfsmotors eigenständig starten kann, also ohne Schleppmaschine.

Ein gutes Einsatzgebiet für dieses Flugzeug, das bei entsprechender Thermik bis zu 2000 Kilometer weit dahingleiten kann, wären zum Beispiel die unendlichen Weiten im Süden Afrikas. Weil der dortige Luftverkehrsmarkt noch weitgehend unerschlossen ist, aber enormes Potenzial verspricht, streckt auch die Messe Friedrichshafen ihre Fühler aus und versucht dort zusammen mit der Messe Frankfurt South Africa einen Ableger der Aero zu etablieren. Die Premiere der Aero South Africa findet vom 4. bis 6. Juli am Wonderboom National Airport in Pretoria statt.