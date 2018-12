Die Abrissbirne kommt im Januar

Viele Sportler und Weggefährten aus verschiedenen Sportarten der Häfler Vereine könnten in gut drei Wochen womöglich feuchte Augen bekommen. Denn dann wird die Sporthalle Fischbach, in der viele Häfler einst ihre sportliche Laufbahn begannen oder ihre größten Erfolge feierten, abgerissen. Bis Ende des Jahres 2020 soll, wenn alles nach Plan läuft, an derselben Stelle an der Koberstraße ein Neubau stehen.

„Bitte bleiben Sie nach Spielende hier in der Halle und feiern Sie mit uns bei Punsch und Glühwein noch ein bisschen“, bat Hallensprecher Walter Knoblauch am vergangenen Samstag vor dem Anwurf zur Partie in der Handball-Bezirksliga zwischen der HSG Friedrichshafen-Fischbach I und Lauterach. Am Ende entschied die erste Häfler Herrenmannschaft das Duell klar mit 26:14 für sich . Auf den beinahe vollbesetzten Rängen im Gebäude an der Koberstraße hatten sich viele ehemalige Handballer, Weggefährten anderer Sportarten und Vereine sowie auch der eine oder andere Stadtrat versammelt, um Abschied zu nehmen von der am 3. März 1979 offiziell eingeweihten Sportstätte.

Nach dem Spiel bildeten sich bunt gemischte Grüppchen, in denen in Erinnerungen geschwelgt und an so manche schweißtreibende Großtat auf dem Spielfeld erinnert wurde. Auch für HSG-Trainer Rolf Nothelfer, der selbst im TSV Fischbach aufgewachsen ist, war die „letzte Schlusssirene“ ein ganz besonderer Augenblick: „Natürlich schwingt nun auch etwas Wehmut mit, das ist klar. Mit dieser Halle und dem Publikum auf der Tribüne sind tolle Erinnerungen verbunden.“

Während die Jüngsten das allerletzte Mal mit kleinen und größeren Bällen mit den Füßen und Händen auf die Tore zielten, verewigten sich einige mit bunten Stiften an den Wänden und den Garagen. „Ade, war sche“ oder „Danke für alles“ war dort ebenso zu lesen wie die Erinnerung an den Landesliga-Aufstieg der HSG-Handballer im März 2015. Bis in die späte Nacht hinein wollten sich nur wenige von „ihrer Halle“, für die – so geht es zumindest aus der Vereinschronik des TSV Fischbach hervor – Fritz Karcher und Albert Müller „in vielen Stunden beim Häfler Gemeinderat geworben hatten“, trennen. Zu viel Herzblut, Leidenschaft und positive Gedanken an tolle Freundschaften sowie sportliche Erfolge waren im Spiel.

Dass eben dieses Spiel, nämlich der tägliche Sport, vorerst endete, ist auch für die TSV-Vorsitzende Ute Köhler ein ganz besonderer Moment. „Es hängen viele Erinnerungen als Übungsleiterin und aktive Sportlerin vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Volleyball dran.“ Und: Ihre Söhne Daniel und Thomas, die inzwischen für die MTG Wangen im Einsatz sind, begannen eben dort mit dem Handballspielen. So wie viele andere auch, die sich an diesem Abend versammelt hatten. Und doch war es das sportlich noch nicht ganz, da die Fußballer der SGM Fischbach/Schnetzenhausen am vergangenen Sonntag noch ihr internes Fußballturnier ausspielten.