Die Abiturienten des Technischen-Gymnasiums der Claude-Dornier-Schule beweisen einen langen Atem

Als den Schülern die Abschlusszeugnisse überreicht wurden, hatten die Abiturienten des Technischen-Gymnasiums der Claude-Dornier-Schule ein sehr ungewöhnliches Schuljahr hinter sich. Verursacht durch die Corona-Pandemie, waren die Prüfungen in letzter Minute um mehrere Wochen nach hinten verschoben worden. Die mündlichen Prüfungen fanden ganz am Schuljahresende statt.

Wie im Sport auch, war es nicht einfach, auf den Punkt fit zu sein und dann den Start so weit hinauszögern zu müssen. In einer gemeinsamen Anstrengung von Schülern und Lehrern ging jedoch alles gut, heißt es in der Pressemitteilung. Ebenfalls coronabedingt fiel der Abiturball aus. Stattdessen war es möglich, in kleinerem Rahmen und klassenweise die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse durchzuführen. Die für den Unterricht umgestaltete Sporthalle beherbergte die Zeremonie.

Im Beisein der Lehrer verabschiedete der stellvertretende Schulleiter Daniel Grupp die einzelnen Klassen. Er gratulierte zum Erreichten und hob hervor, wie mutig die Prüflinge die besonderen zusätzlichen Herausforderungen angenommen und wie zielstrebig sie ihren Weg zu dem Abschluss gegangen seien, der nun das Tor zu einer neuen Lebensphase bildet. Er überreichte auch die Grußworte von Schulleiter Stefan Oesterle, in denen die Schüler ermutigt wurden, die eigene Spontanität und Kreativität zu erhalten, auf Ungewöhnliches offen zuzugehen und die Chancen der neuen Freiheit ganz konkret zu nutzen, heißt es weiter.

Die Klassenlehrer hatten die Pflicht, ihren Schützlingen die Abiturzeugnisse auszuhändigen und jedem persönliche Wünsche mit auf den Weg zu geben. Viele strahlende Gesichter ersetzten den Glamour des Abiballes. Abteilungsleiter Dieter Kling schloss die Übergabe mit einem auf die Klassen zugeschnittenen Rückblick und stimmte die Schüler auf eine sinnstiftende Gestaltung der neuen Freiheit ein.

An die Absolventen des Technischen Gymnasiums werden Preise und Belobigungen vergeben

Abiturienten: Brändle Dennis, Czech Wiktoria, Friedrich Benedikt, Gasser Julia, Hänsch Amelie, Happ Nicolas, Karatay Tobias, Kästner Judith, Kraus Mattia, Maros Eva, Rigal Dennis, Sabia Vanessa, Schaugg Ellena, Schlegel Pia, Sollbach Jacob, Stroh Eve, Twardon Tim, Viciconte Nicola, Wang Chih-Hao, Ackermann Johannes, Becker Erwin, Berlinger Simon, Bilic Diana, Cilek Kevin, Eberhard Julian, Ergenzinger Robin, Fink Kirian, Frei Dominik, Fuchs Lea, Gebhard Tim, Goltz Christoph, Loos Merlin, Nikolic Helena, Pohl Tobias, Schmid Niklas, Schwartz Stephan, Thies Triston, Überbacher Celin, Wilhelm Lea, Gierer Sven, Gümüs Murat, Hager David, Jäkel Giulia, Joos Adrian, Küchle Lars, Mermer Malik, Paulus Oscar, Schölderle Luca, Sinnstein Hendrik, Artar Goerkem, Cernysov Erwin, Cicek Ibrahim, Fischer Felix, Föhr Quentin, Hildebrand Marius, Kessel Janina, Klingenstein Charlotte, Looser Samuel, Näher Sabrina, Rerich Eduard, Sammer Luca, Schönegg Jasmina, Veit Steven, Wilhelm Luca.

Bestes Abitur (jeweils 1,3): Fink Kirian, Sinnstein Hendrik

Preis (ab 1,5): Friedrich Benedikt.

Belobigungen (ab 2,0): Sollbach Jacob, Happ Nicolas, Berlinger Simon, Jäkel Giulia, Kraus Mattia, Gierer Sven, Becker Erwin, Hänsch Amelie, Maros Eva, Bilic Diana, Joos Adrian

MINT-Preis des Fördervereins: Fink Kirian

Scheffelpreis (Deutsch): Sollbach Jacob

Preis Geschichte mit Gemeinschaftskunde: Bilic Diana

Musikpreis: Frei Dominik, Schmid Niklas.