Diavortrag von Thomas Meixner zeigt das Abenteuer Seidenstraße

Thomas Meixner zeigt am Mittwoch, 17. November, ab 16 und 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen eine Dia-Show mit dem Titel „Abenteuer Seidenstraße – mit dem Fahrrad unterwegs nach China". Kartenvorverkauf bei Baumhauer Outdoorsport in Meckenbeuren unter Telefon 07542 / 951 55 19.

Thomas Meixner begann seine Fahrradreise in Bitterfeld und kurbelte knapp 13 000 Kilometer bis in die alte Kaiserstadt Xian in Zentralchina. Gastfreundschaft, Geschichte und Naturerlebnisse prägten laut Pressemitteilung diese sechsmonatige Reise. Höhepunkte der Tour waren die Türkei, das gastfreundliche Usbekistan und der wüstige Westen Chinas. In seinem Vortrag vermittelt der Weltenradler seine Erlebnisse und Abenteuer, die man so wohl nur vom Fahrrad aus erleben kann.