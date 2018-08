Diana Reinschmiedt gewinnt den Stundenlauf

Die Fischbacher Abendsportfeste 2018 sind am vergangenen Freitagabend mit ungewohnt vielen Disziplinen abgeschlossen. Hürdensprints für alle Altersklassen, Zeitläufe über 400 und 1500 Meter und der traditionelle Stundenlauf standen laut Pressemitteilung auf dem Programm. Als Rahmenwettbewerbe wurden der Hochsprung und das Diskuswerfen angeboten.

Hürdensprints und die 400 Meter waren erwartungsgemäß nur spärlich frequentiert. Die besten Leistungen zeigten hier die österreichische Siebenkämpferin Chiara Schuler (U18/TS Hörbranz) mit 14,64 Sekunden über 100-Meter-Hürden und Pascal Kolb (KTV Oberriet/Schweiz), der über 400 Meter in 51,52 Sekunden die Tagesbestzeit erzielte.

Keine Top-Ergebnisse über 1500 Meter

Musik war dann über 1500 Meter drin, wenn auch diesmal die ganz schnellen Zeiten in der Männerklasse fehlten. In drei Zeitläufen starteten 31 Läuferinnen und Läufer. Anna-Karina Becker (SG Schorndorf/4:33,07) und vor allem die erst 16-jährige Anna-Sophie Meusburger setzten sich hier erfolgreich in Szene. Meusburger erzielte wie bereits über 800 und 1000 Meter persönliche Bestzeit und gehört damit zu den besten österreichischen Mittelstrecklerin ihrer Klasse. Bei den Männern gewann Simon Schönberger (LC Brühl) in 4:15,93 Minuten. M15-Schüler Moritz Grillmeier vom VfB LC Friedrichshafen war diesmal schnellster Läufer aus dem Bodenseekreis (5:02,08). M55-Senior Ettore Dallio (LG Welfen) war nach 5:11,20 Minuten im Ziel.

Im Stundenlauf gab es erstmals eine Gesamtsiegerin. Diana Reinschmiedt (LG Bodensee) verbesserte ihre Vorjahresstrecke nochmals deutlich auf 15,16 Kilometer. Allerdings konnte sie den Stadionrekord von „Welfen-Marie“ Heilig-Duventäster aus dem Jahr 2003 (15,78) nicht gefährden. Um 25 Meter geschlagen, kam Steffen Hohmann (Siebenzwerge) auf den zweiten Gesamtrang.

Im Hochsprung überquerte Matthias Bauhuis (U18/TV Langenargen) erstmals 1,87 Meter und rückte damit in der württembergischen Bestenliste auf den vierten Platz vor.

In überraschender Leistungsdichte präsentierten sich die Diskuswerfer. Die 40-Meter wurden gleich serienweise übertroffen. Antonia Kinzel vom SSV Ulm, die bei den deutschen U20-Meisterschaften vor zwei Wochen Bronze gewonnen hatte, steigerte den Stadionrekord um fast vier Meter auf 46,54 Meter. Noch etwas weiter kam ihr Vereinskollege Michael Lischka. Der in die M45 aufgerückte ehemalige 60-Meter-Werfer kam mit der Zwei-Kilo-Scheibe auf beeindruckende 48,18 Meter. Gut hielt sich in dieser Runde auch Andreas Glück (M50/LG Welfen) mit 39,25 Metern.