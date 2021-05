Diakonie bietet Frauenseminar an

„Lass Dir Dein Leuchten nicht nehmen, nur weil es andere blendet“ – unter diesem Motto steht das Frauenseminar des Diakonischen Werkes Oberschwaben, Allgäu, Bodensee mit dem Titel „Grenzen setzen – ohne zu verletzen“, das am 23. Juli mit insgesamt vier Terminen startet. In einer Zeit, in der vieles „trüb und dunkel“ scheint, soll der Blick darauf gerichtet werden, was einen selbst „leuchten lässt“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Ursprünglich waren die Seminareinheiten als Präsenzveranstaltungen geplant. Um sicherzugehen, dass das Seminar tatsächlich stattfinden kann, wurde das Konzept angepasst, sodass es nun online und damit verlässlich stattfinden kann.

Das Seminar richtet sich primär an Teilnehmerinnen zwischen 28 und 38 Jahren. Nach einem entsprechenden Vorgespräch können sich grundsätzlich aber auch Frauen mit abweichendem Alter anmelden. Die Inhalte des Kurses umfassen unter anderem die Beschäftigung mit der eigenen weiblichen Identität und wie diese das Handeln beeinflusst. Außerdem werden sich Seminareinheiten damit beschäftigen, wie im beruflichen und im privaten Kontext jeweils adäquat Grenzen gesetzt werden können. Ein wesentlicher Bestandteil sind theoretische Inhalte angelehnt an die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, praktische Beispiele und Gruppenübungen. Die Kostenbeteiligung je nach Teilnehmerinnenzahl beträgt maximal 140 Euro. Der Anmeldeschluss wurde aufgrund der Umstellung des Seminars auf eine Online Veranstaltung verlängert bis zum 15. Juni.