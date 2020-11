Diakon Dieter Walser wird künftig spirituellen Tourismus in der Region fördern

Das Dekanat Friedrichshafen hat eine neue Stelle eingerichtet, um kirchliche Angebote im Bereich Tourismus besser in der Region zu vernetzen. Viele Feriengäste sind laut Pressemitteilung interessiert an spirituellen Angeboten oder nutzen die Pilgerwege im Dekanat. Durch die neue Stelle solle die Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourist-Büros verbessert und das vielfältige kirchliche Angebot zugänglicher werden.

Im Bewerbungsverfahren konnte Diakon Dieter Walser überzeugen, schreibt das Dekanat weiter. Er wird die 50-prozentige-Stelle zu Beginn der Feriensaison 2021 antreten. Mit dem anderen Stelleanteil bleibt er als Diakon der Seelsorgeeinheit Seegemeinden erhalten und arbeitet mit bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und in der Organisation der Vesperkirche.

Walser wurde 1979 in Friedrichshafen geboren, ist verheiratet, hat drei Söhne und ein Enkelkind. Er wohnt in Eriskirch-Mariabrunn und ist seit 2005 Diakon in Eriskirch, Langenargen und Kressbronn; im Rahmen dieser Tätigkeit war er fast zehn Jahre als Campingseelsorger in Kressbronn-Gohren im Einsatz.

Nach dem Biologie-Studium in Tübingen hat Walser an der katholischen Fachhochschule für Sozialpädagogik in Benediktbeuren katholische Theologie studiert. In dieser Zeit war er selbständig als Biologe tätig. 1997 wurde er zum Diakon geweiht. Fast zehn Jahre war er Dekanatsjugendseelsorger. Er ist Mitglied im diözesanen Netzwerk „Umwelt“, im Männernetzwerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ist seit vielen Jahren engagiert in der Erwachsenenbildung. Seine Erfahrungen hat er kürzlich in einem Buch veröffentlicht „Äventyrion – Aufbruch zu einem Abenteurer für Suchende“.