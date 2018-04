Diabetes bei Kindern ist längst keine Seltenheit mehr

Dass das Thema Diabetes bei Kindern und Jugendlichen längst keine Seltenheit mehr ist, erfuhren 23 Teilnehmer aus dem Kollegium der Bodensee-Schule bei einer Schulung in der Oberschwabenklinik in Ravensburg. Bei dieser seien sie für für den Umgang mit dieser Krankheit und die Betreuung und Hilfe für ihr Kind geschult worden, heißt es in einer Mitteilung.

Der Anlass für diese Schulung sei nicht erfreulich gewesen. Ein Kind in der Grundschule erkrankte an Diabetes Typ eins und benötigt deshalb eine engmaschige Betreuung und Unterstützung. Die Kursteilnehmer wurden in der Oberschwabenklinik von Helena Nold für den Umgang mit dieser Krankheit und die Betreuung und Hilfe für ihr Kind geschult. Nold ist Krankenschwester und Diabetesberaterin an der Oberschwabenklinik und betreut dort Eltern und Kinder. Gleichzeitig biete sie mit dem Verein „DBW – Diabetiker Baden-Würtemberg“ und der „IKK Classic“ Schulungen für Schulen und Kitas an, um den Mitarbeitern vor Ort die richtige Vorgehensweise und die rechtliche Situation aufzuzeigen.

23 Kollegen aus allen drei Schularten sowie vier Schulsanitäter aus der Schülerschaft verfolgten an diesem Mittwochnachmittag den spannenden und informativen Vortrag von Nold. Aufgeklärt wurde zunächst über alle Diabetestypen. Nold führte aus, dass seit Dezember 2017 keine Woche an der Klinik vergangen sei, ohne dass mindestens ein Neuzugang an Diabetes Typ eins erkrankten Kindes aufgenommen werden musste. „Normalerweise haben wir immer wieder mal etwas Ruhe und es gibt keine Neuzugänge, aber dieses Jahr haben wir permanent wöchentlich neue Patienten mit steigender Tendenz “, sagte sie.

„Es sind immer mehr Kinder von dieser Krankheit betroffen und das hat vielschichtige Gründe“, führte sie weiter aus. Sie betonte den Mangel an Bewegung und die einseitige und oft auch falsche Ernährung bei Kindern.